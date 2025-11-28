Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL EHC Red Bull München Markus Eisenschmid fällt mindestens drei Wochen aus
EHC Red Bull MünchenInjury list

Markus Eisenschmid fällt mindestens drei Wochen aus

28. November 20251 Mins read22
Share
Markus Eisenschmid von Red Bull München - © Bruno Dietrich / City-Press
Share

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München muss in den kommenden Wochen auf Stürmer Markus Eisenschmid verzichten.

Der 30-Jährige laboriert an einer Unterkörperverletzung und wird dem Team voraussichtlich mindestens drei Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Neben Eisenschmid fehlen Trainer Oliver David aktuell auch Torhüter Mathias Niederberger (Unterkörper), Verteidiger Phillip Sinn (Oberkörper) sowie Stürmer Chris DeSousa (Oberkörper).

Eisenschmid spielt seit der Saison 2023/24 für die Red Bulls. In der laufenden PENNY DEL-Spielzeit absolvierte er bislang 20 Partien und sammelte zwölf Scorerpunkte (sechs Tore, sechs Assists).

Seit seinem Wechsel in die bayerische Landeshauptstadt kommt der Angreifer auf 128 Einsätze und 57 Punkte (34 Tore | 23 Assists) für den viermaligen deutschen Meister.

Zuvor stand Eisenschmid fünf Spielzeiten bei den Adler Mannheim unter Vertrag. Insgesamt bestritt der Rechtsschütze bisher 377 DEL-Partien und erreichte dabei 221 Scorerpunkte (112 Tore | 109 Assists).

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

595
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Pascal Seidel erhält Förderlizenz für den EC Peiting

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Injury listLausitzer Füchse

Eric Valentin fällt verletzungsbedingt aus

Weißwasser/O.L. (PM Lausitzer Füchse) Der Stürmer der Lausitzer Füchse, Eric Valentin, fällt...

By26. November 2025
! +EHC Red Bull MünchenStraubing Tigers

Vierter Sieg in Serie: Red Bull München gewinnt auch Derby gegen Straubing

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München gewann am 22....

By26. November 2025
EHC Red Bull MünchenInjury list

Nationaltorhüter Mathias Niederberger fällt mehrere Wochen aus

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München muss in den...

By25. November 2025
ESV KaufbeurenInjury list

ESV Kaufbeuren: Cassetti fällt bis Februar voraussichtlich aus

Kaufbeuren. (PM ESVK) Bittere Nachrichten für den ESV Kaufbeuren und Stürmer Joe...

By25. November 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten