Markus Eisenschmid fällt mindestens drei Wochen aus

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München muss in den kommenden Wochen auf Stürmer Markus Eisenschmid verzichten.

Der 30-Jährige laboriert an einer Unterkörperverletzung und wird dem Team voraussichtlich mindestens drei Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Neben Eisenschmid fehlen Trainer Oliver David aktuell auch Torhüter Mathias Niederberger (Unterkörper), Verteidiger Phillip Sinn (Oberkörper) sowie Stürmer Chris DeSousa (Oberkörper).

Eisenschmid spielt seit der Saison 2023/24 für die Red Bulls. In der laufenden PENNY DEL-Spielzeit absolvierte er bislang 20 Partien und sammelte zwölf Scorerpunkte (sechs Tore, sechs Assists).

Seit seinem Wechsel in die bayerische Landeshauptstadt kommt der Angreifer auf 128 Einsätze und 57 Punkte (34 Tore | 23 Assists) für den viermaligen deutschen Meister.

Zuvor stand Eisenschmid fünf Spielzeiten bei den Adler Mannheim unter Vertrag. Insgesamt bestritt der Rechtsschütze bisher 377 DEL-Partien und erreichte dabei 221 Scorerpunkte (112 Tore | 109 Assists).

