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Home Deutschland DEL EHC Red Bull München Markus Eisenschmid: „Eine solide Leistung von uns“ – Red Bull München stellt in der Viertelfinalserie gegen den ERC Ingolstadt auf 2:1
EHC Red Bull MünchenERC Ingolstadt

Markus Eisenschmid: „Eine solide Leistung von uns“ – Red Bull München stellt in der Viertelfinalserie gegen den ERC Ingolstadt auf 2:1

29. März 20261 Mins read33
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Tobias Rieder vom EHC Red Bull München feiert das Tor zum 5:2 - © Bruno Dietrich / City-Press
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München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München bezwang den ERC Ingolstadt in Spiel 3 des Playoff-Viertelfinales der PENNY DEL mit 5:2 (2:0|2:2|1:0).

Vor 10.796 Zuschauern im ausverkauften SAP Garden erzielten Markus Eisenschmid (2), Taro Hirose, Jeremy McKenna und Tobias Rieder die Treffer für den viermaligen deutschen Meister. In der Best-of-Seven-Serie führt das Team von Trainer Oliver David jetzt mit 2:1. Spiel 4 findet am kommenden Dienstag (31. März | 19:30 Uhr) in Ingolstadt statt.

Spielverlauf
Entfesselte Red Bulls legten im dritten Spiel des oberbayerischen Viertelfinalduells einen Traumstart hin: Erst markierte Eisenschmid das 1:0, 26 Sekunden später netzte Hirose aus kurzer Distanz zum 2:0 ein. Beide Tore fielen in der dritten Minute. In der Folge erspielten sich die Münchner weitere Großchancen. Ab Mitte des Abschnitts gelang es dann auch den Ingolstädtern, Offensivakzente zu setzen. Münchens Torwart Simon Wolf hielt aber stark und nahm mit seinen Kollegen eine 2:0-Führung in die erste Pause.

Im Mittelabschnitt agierte München druckvoller und torgefährlicher als die Panther, deren Defensive jedoch zunächst keinen Treffer zuließ. Auf der anderen Seite stellten die wenigen Angriffsaktionen der Gäste Wolf und seine Vorderleute kaum vor Probleme. Das änderte sich in der 33. Minute, als Ingolstadt per Doppelschlag ausglich. 24 Sekunden dauerte es von Philipp Krauß‘ 1:2 bis zum 2:2 durch Myles Powell. Doch die Red Bulls schlugen umgehend zurück: Yasin Ehliz setzte sich entschlossen durch und servierte McKenna den Puck zu dessen 3:2-Treffer (34.). Vier Minuten später sorgte Eisenschmid mit seinem zweiten Tor zum 4:2-Pausenstand wieder für den alten Vorsprung.

Im Schlussabschnitt lieferten sich die Teams ein intensives Match mit vielen Zweikämpfen und einem Chancenplus für München. Entsprechend baute Rieder die Führung der Red Bulls in der 50. Minute im dritten Nachschuss auf 5:2 aus. So lautete auch das Endergebnis und der viermalige deutsche Meister übernahm mit 2:1 Siegen die Führung in der Viertelfinalserie.

Markus Eisenschmid: „Bis auf die zwei Gegentore war es eine solide Leistung von uns. Wir haben bei den Gegentoren zweimal nicht richtig aufgepasst und müssen das in Zukunft schlauer spielen.“

Tore:
1:0 | 02:15 | Markus Eisenschmid
2:0 | 02:41 | Taro Hirose
2:1 | 32:34 | Philipp Krauß
2:2 | 32:58 | Myles Powell
3:2 | 33:22 | Jeremy McKenna
4:2 | 37:23 | Markus Eisenschmid
5:2 | 49:43 | Tobias Rieder
Zuschauer: 10.796

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