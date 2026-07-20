Markus Czogallik bleibt beim EC Peiting

Peiting. (PM ECP) Markus Czogallik bleibt dem EC Peiting ein weiteres Jahr erhalten.

Der Linksschütze verbrachte seine gesamte Ausbildung beim ECP und gehört breits seit 2019 zum Team.

Mit nur 24 Jahren stehen so schon fast 250 Oberligaeinsätze zu Buche in denen über 50 Scorerpunkte gelangen.

„Markus beendete die letzte Saison aufgrund einer privaten Fortbildung vorzeitig und kam so nur aus 33 Einsätze.

Wir sind froh, dass wir uns mit Markus auf eine weitere Zusammenarbeit einigen konnten und er uns als wichtiger Bestandteil des Teams in dieser Saison wieder zur Verfügung steht“ so Teammanager Gordon Borberg zur Verlängerung.