Markus Czogallik bleibt beim EC Peiting, Auch Lukas Gohlke bleibt

Peiting. (PM ECP) Markus Czogallik bleibt dem EC Peiting ein weiteres Jahr erhalten.

Der Linksschütze verbrachte seine gesamte Ausbildung beim ECP und gehört breits seit 2019 zum Team.

Mit nur 24 Jahren stehen so schon fast 250 Oberligaeinsätze zu Buche in denen über 50 Scorerpunkte gelangen.

„Markus beendete die letzte Saison aufgrund einer privaten Fortbildung vorzeitig und kam so nur aus 33 Einsätze.

Wir sind froh, dass wir uns mit Markus auf eine weitere Zusammenarbeit einigen konnten und er uns als wichtiger Bestandteil des Teams in dieser Saison wieder zur Verfügung steht“ so Teammanager Gordon Borberg zur Verlängerung.

EC Peiting gibt nächste Vertragsverlängerung bekannt

Lukas Gohlke, der AggressiveLeader, bleibt dem ECP auch in der kommenden Saison erhalten.

Der 31-jährige Linksschütze geht damit bereits in seine 12. Saison beim EC Peiting.

Fast 500 Spiele, mehr als 200 Scorerpunkte und der Klub möchte mehr!

Genauso wichtig ist für den ECP aber auch die andere Seite von Lukas. Es gibt keinen Schuss in den er sich nicht wirft um ein Gegentor zu verhindern, es gibt keinen Gegenspieler vor dem an der Bande Halt gemacht wird und auch als Sprachrohr in der Kabine ist Lukas mittlerweile nicht mehr wegzudenken.

Lukas geht mit grosser Freude da hin wo es weh tut!

„Nach dem Karriereende von Fabian Weyrich wird Lukas eine noch wichtigere Rolle in unserem Team übernehmen. Seine Erfahrung und sein Einsatz sind für uns sehr wichtig auch wenn es mal über das Ziel hinaus geht. Jede Mannschaft braucht einen Spielertypen wie Ihn und spätestens in den Playoffs erkennt man diesen Wert ganz besonders“, so Lanny Gare über die Kampfmaschine.