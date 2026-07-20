Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Süd EC Peiting Markus Czogallik bleibt beim EC Peiting, Auch Lukas Gohlke bleibt
EC PeitingTransfer-News

Markus Czogallik bleibt beim EC Peiting, Auch Lukas Gohlke bleibt

20. Juli 20261 Mins read127
Share
Share

Peiting. (PM ECP) Markus Czogallik bleibt dem EC Peiting ein weiteres Jahr erhalten.

Der Linksschütze verbrachte seine gesamte Ausbildung beim ECP und gehört breits seit 2019 zum Team.

Mit nur 24 Jahren stehen so schon fast 250 Oberligaeinsätze zu Buche in denen über 50 Scorerpunkte gelangen.

„Markus beendete die letzte Saison aufgrund einer privaten Fortbildung vorzeitig und kam so nur aus 33 Einsätze.
Wir sind froh, dass wir uns mit Markus auf eine weitere Zusammenarbeit einigen konnten und er uns als wichtiger Bestandteil des Teams in dieser Saison wieder zur Verfügung steht“ so Teammanager Gordon Borberg zur Verlängerung.

 

EC Peiting gibt nächste Vertragsverlängerung bekannt

Lukas Gohlke, der AggressiveLeader, bleibt dem ECP auch in der kommenden Saison erhalten.

Der 31-jährige Linksschütze geht damit bereits in seine 12. Saison beim EC Peiting.

Fast 500 Spiele, mehr als 200 Scorerpunkte und der Klub möchte mehr!

Genauso wichtig ist für den ECP aber auch die andere Seite von Lukas. Es gibt keinen Schuss in den er sich nicht wirft um ein Gegentor zu verhindern, es gibt keinen Gegenspieler vor dem an der Bande Halt gemacht wird und auch als Sprachrohr in der Kabine ist Lukas mittlerweile nicht mehr wegzudenken.

Lukas geht mit grosser Freude da hin wo es weh tut!

„Nach dem Karriereende von Fabian Weyrich wird Lukas eine noch wichtigere Rolle in unserem Team übernehmen. Seine Erfahrung und sein Einsatz sind für uns sehr wichtig auch wenn es mal über das Ziel hinaus geht. Jede Mannschaft braucht einen Spielertypen wie Ihn und spätestens in den Playoffs erkennt man diesen Wert ganz besonders“, so Lanny Gare über die Kampfmaschine.

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

87
Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen?

Share
Previous post Tigers holen frische Jungtalente

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
Schönheider WölfeTransfer-News

Geballte Offensivpower bleibt im Wolfsrudel

Schönheide. (PM Wölfe) Der Kader der Schönheider Wölfe für die neue Saison...

By21. Juli 2026
EC Bad NauheimTransfer-News

EC Bad Nauheim vergibt vierte Importstelle an einen Ex-Krefelder

Bad Nauheim. (PM EC BN) Der EC Bad Nauheim hat seine vierte...

By20. Juli 2026
EC Bregenzerwald Hockey TigersTransfer-News

Tigers holen frische Jungtalente

Dornbirn. (PM HC Tigers) Der Kader wächst weiter. Mit Luca Wimmer und...

By20. Juli 2026
Dresdner EislöwenTransfer-News

Tom Knobloch kehrt nach Dresden zurück

Dresden. (PM Eislöwen) Stürmer Tom Knobloch kehrt zu den Dresdner Eislöwen zurück....

By20. Juli 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten