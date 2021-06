Markus „Beppi“ Eberhardt: „Das ist meine beste Zeit im Eishockey“

Bad Tölz. (PM Löwen) Wer sich in den vergangenen Tagen durch die Instagram-Stories von Markus Eberhardt geklickt hat, konnte schon sicher sein, dass dieser...

Bad Tölz. (PM Löwen) Wer sich in den vergangenen Tagen durch die Instagram-Stories von Markus Eberhardt geklickt hat, konnte schon sicher sein, dass dieser Mann nirgendwo hingehen würde – gemeinsam mit Philipp Schlager war der Verteidiger fast jeden Tag an einem anderen schönen Ort im Oberland zu sehen. Jetzt ist es auch offiziell: In der kommenden Saison steht “Beppi” weiter für die Tölzer Löwen auf dem Eis.

Damit dürfte vielen Fans ein Stein vom Herzen fallen, hat sich der Verteidiger doch in den vergangenen zwei Saisons zu einem absoluten Publikumsliebling entwickelt. Das könnte auch daran liegen, dass – wie Löwen-Geschäftsführer Jürgen Rumrich es ausdrückt – sich Eberhardt “nie zu schade ist, für einen Mitspieler einzustehen und ihn zu verteidigen!”

Letzte Saison zeigte der gebürtige Stuttgarter aber nicht nur Defensiv-Qualitäten, sondern wusste auch offensiv zu überzeugen: Fünf Tore und 16 Assists in nur 36 Spielen, die beste Angriffsleistung für Eberhardt seit der U18. “Er ist ein echter Allrounder, und seine körperbetonte Spielweise passt sehr gut zu uns”, betont Rumrich.

Im Interview fragen wir “Beppi” nach seinen Zukunftsplänen, Komplimenten und der Polizei.

Beppi, die letzte Saison war für das Team, aber auch für dich persönlich herausragend. Hast du etwas Besonderes gemacht, um auf solche Statistiken zu kommen?

ME: Ich hab’ von Coach Gaudet viel Vertrauen und Eiszeit bekommen, dazu durch die ein oder andere Verletzung oft auch bei Überzahl gespielt, das hat gut funktioniert. Ich bin ja auch erst seit 2018 Verteidiger, und das ist praktisch: Du kennst die Spielzüge auch von der anderen Seite, kannst sich besser in den Stürmer hineinversetzen – das ist immer von Vorteil!

So mancher Fan hat ordentlich gezittert, denn du hast vor nicht allzu langer Zeit angekündigt, dass du irgendwann deine Karriere beenden und zur Polizei gehen willst…

ME: Ich habe jetzt erst einmal meine Ausbildung als Automobilkaufmann abgeschlossen, und hätte dieses Jahr wieder einen Einstellungstermin bei der Polizei gehabt,. Aber die letzten Jahre hier beim Eishockey waren gut, haben richtig Spaß gemacht – das kann man ja noch ein bisschen verschieben…

Stattdessen fängst du bei uns die bösen Buben: Jürgen Rumrich hat gesagt, dass du dir nie zu schade bist, für einen Mitspieler einzustehen. Kann man dir ein schöneres Kompliment machen?

ME: Das ist ein sehr schönes Kompliment! Aber: Das ist auch einfach so! (lacht) Wenn einer was gegen einen aus unserer Mannschaft sagt oder macht, dann bin ich da, dann gibt’s Ärger. Das hab ich so gelernt, dass man zusammenhält.

Du gehst im Herbst erst in deine dritte Saison hier, aber es fühlt sich so an, als wärst du schon ein echter Tölzer. Stimmt das?

ME: Doch, schon. Ich kenn’ mich hier im Umfeld aus, kenn’ die Jungs schon lange und bin ja auch ewig lang schon in der Liga.

Du hast es schon gesagt, die letzten Jahre waren gut, das letzte sogar besonders gut – was macht dir persönlich gerade am meisten Spaß?

ME: Das sind momentan meine beste Zeit im Eishockey. Jeder in der Mannschaft versteht sich, wir haben einen guten Trainer, auf den man immer zugehen kann und der ruhig und professionell ist. Da hast du einfach ein anderes Arbeitsklima. Wir hatten letztes Jahr zum Beispiel keine Deppen in der Mannschaft. Das macht dann die Chemie aus, das hat uns geholfen, Zweiter zu werden.

Wie groß ist deine Vorfreude auf die kommende Saison?

ME: Man freut sich immer, wenn die Saison zuende ist: “Cool, Urlaub!” Nach ein paar Wochen denkt man sich dann aber “Und was machen wir jetzt den ganzen Tag?”, und dann vermisst man es schon wieder, auf dem Eis zu stehen. Das wird eine coole Zeit, beim Kevin kommen nur Jungs mit gutem Charakter ins Team, das ist ganz wichtig.

Woran arbeitest du momentan?

ME: Seit einer Woche trainiere ich mit dem Schlagy und schau’, dass ich konditionell noch ein Level drauf lege. Ich will richtig angreifen und beweisen, dass ich in Sachen Punkte noch einmal einen neuen Maßstab setzen kann.

Tölzer Löwen 2021/2022

Maximilian Leitner, Oliver Ott, Niklas Hörmann, Philipp Schlager, Tyler McNeely, Max French, Marcus Götz, Marco Wölfl, Lubor Dibelka, Dominik Bohac, Thomas Brandl, Markus Eberhardt, Kevin Gaudet (HC).