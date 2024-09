Marko Å akiÄ‡ und Martin Mairitsch sind die Co-Trainer der EV Lindau Islanders

Lindau. (EVL) Last, but not least: Auf vielen Positionen haben die EV Lindau Islanders in diesem Sommer schon für Beständigkeit gesorgt. Klarheit herrscht nun...

Lindau. (EVL) Last, but not least: Auf vielen Positionen haben die EV Lindau Islanders in diesem Sommer schon für Beständigkeit gesorgt. Klarheit herrscht nun auch auf den wichtigen Positionen neben Headcoach Michael Baindl an der Bande. Mit Marko Šakić verlängerte der bisherige Co-Trainer des Oberligateams seinen Vertrag bei den Inselstädtern. Neu hinzu ins Trainerteam der Oberligamannschaft kommt der ehemalige Lindauer Spieler Martin Mairitsch. Šakić und Mairitsch werden den neuen Headcoach Michael Baindl in seiner Arbeit unterstützen und zugleich dem EVL auch weiterhin im Nachwuchsbereich erhalten bleiben. Šakić hierbei sogar neben Nachwuchs-Sportchef Sascha Paul, als hauptamtlicher Trainer. „Marko und Martin sind zwei junge Trainer, die viel Ehrgeiz mitbringen und sich stetig verbessern wollen. Beide haben viel Erfahrung im Eishockey, was der Mannschaft weiterhelfen wird“, sagt Michael Baindl, der Headcoach der Islanders und ergänzt noch: „Daher freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit den Beiden.“ Für die EV Lindau Islanders war die Verpflichtung von Marko Šakić im Sommer 2022 ein Glücksfall. Der Kroate konnte die in ihn gesetzten Erwartungen zur Zufriedenheit aller erfüllen. Nach einem Jahr als Assistant-Coach der kroatischen U18-Nationalmannschaf war Šakić 2023 und 2024 bei den Weltmeisterschaften der U18 dann sogar als Headcoach der Kroaten im Einsatz. Martin Mairitsch arbeitete nach dem Karriereende 2022/2023 schon ein Jahr als Nachwuchscoach bei der U17 der Young-Islanders. Jetzt übernimmt der ehemalige österreichische Nationalspieler auch noch Verantwortung im Oberliga-Team der Inselstädter. Die Islanders sind glücklich, das Mairitsch trotz seines Hauptberufs als Lehrer in Österreich mit seiner Erfahrung auch dem EVL-Nachwuchs erhalten bleibt.

Mit seiner Erfahrung aus Österreichs Topligen, drei Meistertiteln in der EBEL und Länderspielen für Österreich wird er den jungen Nachwuchstalenten der Lindauer deshalb weiterhin ein Vorbild in Sachen Einstellung, Leidenschaft und Wille sein und diese bestenfalls an das Oberliga-Team heranführen, um sie dort dann entsprechend integrieren zu können. Marko Šakić und Martin Mairitsch werden Oberliga-Headcoach Michael Baindl mit den klassischen Aufgaben eines Co-Trainers unterstützen und dabei als Bindeglied zwischen Team und Coach sowie dem Lindauer Nachwuchs agieren. Zudem ist die Weiterverpflichtung der beiden Ex-Profis eine sehr gute Investition in die schon hervorragende Nachwuchs- und Jugendarbeit der EV Lindau Islanders mit über 200 Kindern und Jugendlichen. Im Nachwuchs und im Verein genießen beide durch ihre akribische Arbeit, den hervorragenden Umgang mit den Kids und einer hohen Sozialkompetenz, einen sehr hohen Stellenwert. „Mit diesem Gespann, haben wir Topleute für den Nachwuchs und für die Oberligamannschaft im Einsatz – die Achse Nachwuchs zum Seniorenbereich lebt somit von einer hervorragenden Kommunikation“, so Bernd Wucher, der 1. Vorsitzende der EV Lindau Islanders.

