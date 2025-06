Marko Å akiÄ‡ bleibt weiterhin Co-Trainer der EV Lindau Islanders

Lindau. (EVL) Klarheit bei den EV Lindau Islanders herrscht nun auch auf der wichtigen Position neben Headcoach Michael Baindl an der Bande.

Mit Marko Šakić verlängerte der bisherige Co-Trainer des Oberligateams seinen Vertrag bei den Inselstädtern. Julian Hübner, bis dato Nachwuchs Goalie in der U17 der Lindauer, wird das bestehende Torwartduo ergänzen und die Nummer 55 der Islanders tragen.

Šakić wird Headcoach Michael Baindl weiterhin in seiner Arbeit unterstützen und zugleich dem EVL auch wie bisher im Nachwuchsbereich erhalten bleiben. Neben Nachwuchs-Sportchef Sascha Paul, wird Šakić auch weiter als hauptamtlicher Trainer arbeiten. „Marko bringt nicht nur einen herausragenden Eishockey-IQ mit, sondern auch eine enorme Leidenschaft für das Spiel“, sagt Michael Baindl, der Headcoach der Islanders und ergänzt noch: „Mit ihm zu arbeiten, ist jeden Tag eine Freude.“

Für die EV Lindau Islanders war die Verpflichtung von Marko Šakić im Sommer 2022 ein Glücksfall. Der Kroate konnte die in ihn gesetzten Erwartungen zur Zufriedenheit aller erfüllen. Nach einem Jahr als Assistant-Coach der kroatischen U18-Nationalmannschaft war und ist Šakić von 2023 bis ins Frühjahr 2025 bei den Weltmeisterschaften der U18 dann sogar als Headcoach der Kroaten im Einsatz.

Marko Šakić wird Oberliga-Headcoach Michael Baindl mit den klassischen Aufgaben eines Co-Trainers unterstützen und dabei als Bindeglied zwischen Team und Coach sowie dem Lindauer Nachwuchs agieren. Die Weiterverpflichtung des Ex-Profis ist eine sehr gute Investition in die schon hervorragende Nachwuchs- und Jugendarbeit der EV Lindau Islanders mit über 200 Kindern und Jugendlichen. Im Nachwuchs und im Verein genießt Šakić durch seine akribische Arbeit, den hervorragenden Umgang mit den Kids und einer hohen Sozialkompetenz einen sehr hohen Stellenwert. Milo Markovic, Sportlicher Leiter der Islanders, sagt zur Verlängerung: „Marko ist für uns eine wichtige Personalie. Er ist seit Jahren fester Bestandteil sowohl in der ersten Mannschaft als auch im Nachwuchs. Es macht Spaß mit Marko zusammenzuarbeiten, da er stets hochmotiviert und akribisch arbeitet!“

Um den Bogen in den Nachwuchs noch intensiver zu schlagen, werden die EV Lindau Islanders den Nachwuchs-Goalie Julian Hübner für die Oberliga-Mannschaft lizensieren. Hinter den Goalies Filimonow und Salmik wird Hübner somit auch regelmäßig im Training der ersten Mannschaft teilnehmen. Dies machte der junge Torhüter auch in der vergangenen Saison schon gelegentlich und konnte dabei das Trainer-Team von seinen Fähigkeiten überzeugen. Der noch 16 Jahre alte gebürtige Lindauer überzeugte in der abgelaufenen Saison bei der U17 mit starken Spielen und war ein Garant für die erfolgreiche Spielzeit der Young Islanders. „Julian wollen wir die Möglichkeit geben, sich im Herrenbereich zu zeigen. Wir hatten ihn bereits letzte Spielzeit einige Male im Training dabei, und durch die Leistungen in der U17 wollten wir einem Eigengewächs den nächsten Schritt ermöglichen“, so Markovic abschließend.

„Mit diesem Gespann, haben wir Topleute für den Nachwuchs und für die Oberligamannschaft im Einsatz – die Achse Nachwuchs zum Seniorenbereich lebt somit von einer hervorragenden Kommunikation“, so Bernd Wucher, der 1. Vorsitzende der EV Lindau Islanders.

Kaderstatus 2025|2025 zum 13.06.2025

Tor: Daniel Filimonow (neu: Lausitzer Füchse/DEL2), Keanu Salmik (neu: Stuttgart Rebels/OLS), Julian Hübner (neu: eigene Jugend)

Verteidigung: Fabian Baßler (Vertrag verlängert), Lukas Bender (neu: Hannover Scorpions / OLN), Kazuki Lawlor (neu: KH Torun / POL) Patrick Raaf-Effertz (hat Vertrag), Steffen Tölzer (hat Vertrag), Robin Wucher (Vertrag verlängert)

Sturm: Valentin Busch (Vertrag verlängert), Eetu Elo (neu: Saale Bulls/OLN), Andreas Farny (Vertrag verlängert), Dominik Grafenthin (neu: Lausitzer Füchse/DEL2), Žan Jezovšek (Vertrag verlängert), Marcus Marsall (Vertrag verlängert), Damian Schneider (hat Vertrag), Nico Strodel (Vertrag verlängert), Corvin Wucher (Vertrag verlängert), Marvin Wucher (Vertrag verlängert).

Trainer / Co-Trainer: Michael Baindl (hat Vertrag – vorzeitig verlängert), Marko Šakić (Vertrag verlängert)

