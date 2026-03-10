Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Transfer-News Mark Waldhausen verlässt die Erding Gladiators
Transfer-NewsTSV Erding Gladiators

Mark Waldhausen verlässt die Erding Gladiators

10. März 20261 Mins read47
Share
Share

Erding. (PM Gladiators) Bei den Erding Gladiators geht eine Ära zu Ende: Mit Mark Waldhausen (36) sagt eine Identifikationsfigur “Servus”.

Er trug seit vielen Jahren das grün-weiße Trikot und hat den Verein sportlich wie menschlich geprägt. Der Allrounder steht wie kaum ein anderer für Konstanz und Einsatzbereitschaft. Mit seinem unermüdlichen Auftreten war er lange Zeit ein Eckpfeiler im Kader.

“Spieler kommen, Spieler gehen – das gehört zum Geschäft. Bei Mark verhält es sich etwas anders. Er ist über die Jahre hinweg durch seine Leistungen auf dem Eis und seinem Charakter zu einem prägenden Gesicht und Publikumsliebling geworden. Natürlich wird es noch einen gebührenden Abschied geben. In welchem Rahmen werden wir rechtzeitig bekannt geben. Wir wünschen Mark schon jetzt für seine Zukunft alles Gute und freuen uns, ihn in der Stadtwerke Erding Arena willkommen zu heißen.”, sagt Pressesprecher David Whitney.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
987
Welches Team gewinnt in dieser Saison die DEL2 Meisterschaft?

Share
Previous post Alex-Olivier Voyer von den Blue Devils Weiden für ein Spiel gesperrt

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
EHC Black Wings LinzTransfer-News

Linz: Kapitän bleibt zwei weitere Jahre an Bord

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz binden ihren Anführer...

By9. März 2026
! +Kassel HuskiesTransfer-News

Fünfte gemeinsame Saison steht bevor: Tristan Keck bleibt ein Husky und steuert drei Buden zum 6:1 Sieg gegen Landshut bei

Kassel. (PM Huskies) Der nordhessische Eishockeyclub verlängert den Vertrag mit Tristan Keck....

By8. März 2026
! +NHLTransfer-News

Boston Bruins einigen sich auf die Verpflichtung von Lukas Reichel von den Vancouver Canucks.

Boston. (PM Bruins) Der General Manager der Boston Bruins, Don Sweeney, gab...

By7. März 2026
ERSC AmbergTransfer-News

Der Top-Scorer bleibt ein Wild Lion

Amberg. (PM ERSC) Nach der Saison ist vor der Saison: Nachdem der...

By7. März 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten