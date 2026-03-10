Mark Waldhausen verlässt die Erding Gladiators

Erding. (PM Gladiators) Bei den Erding Gladiators geht eine Ära zu Ende: Mit Mark Waldhausen (36) sagt eine Identifikationsfigur “Servus”.

Er trug seit vielen Jahren das grün-weiße Trikot und hat den Verein sportlich wie menschlich geprägt. Der Allrounder steht wie kaum ein anderer für Konstanz und Einsatzbereitschaft. Mit seinem unermüdlichen Auftreten war er lange Zeit ein Eckpfeiler im Kader.

“Spieler kommen, Spieler gehen – das gehört zum Geschäft. Bei Mark verhält es sich etwas anders. Er ist über die Jahre hinweg durch seine Leistungen auf dem Eis und seinem Charakter zu einem prägenden Gesicht und Publikumsliebling geworden. Natürlich wird es noch einen gebührenden Abschied geben. In welchem Rahmen werden wir rechtzeitig bekannt geben. Wir wünschen Mark schon jetzt für seine Zukunft alles Gute und freuen uns, ihn in der Stadtwerke Erding Arena willkommen zu heißen.”, sagt Pressesprecher David Whitney.