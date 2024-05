Mark Waldhausen geht weiter für die Gladiators aufs Eis

Erding. (PM Gladiators) Die nächste Verlängerung ist eingetütet: Der Deutschkanadier Mark Waldhausen bleibt den Gladiators treu. “Mark ist ein absoluter Leistungsträger und Führungsspieler, den...

Erding. (PM Gladiators) Die nächste Verlängerung ist eingetütet: Der Deutschkanadier Mark Waldhausen bleibt den Gladiators treu.

“Mark ist ein absoluter Leistungsträger und Führungsspieler, den wir unbedingt halten wollten. Er zieht jetzt in der sechsten Saison unser Trikot an. Damit kann man sagen: Mark ist ein Gladiator durch und durch”, so der sportliche Leiter David Whitney.

“Für mich war klar, dass ich in Erding bleiben will. Das Umfeld ist einfach top. Es gibt für mich auch nur ein Ziel: Endlich ins Finale einzuziehen und den Pokal nach Erding zu holen. Dafür werde ich alles tun”, sagt der in Toronto geborene Waldhausen. Der Allrounder wurde in der letzten Saison überwiegend in der Verteidigung eingesetzt. Dennoch stellte der 34-jährige mit 30 Scorerpunkten in 41 Partien seine Qualitäten in der Offensive unter Beweis.

“Wenn nichts Außergewöhnliches passiert, ist mit der Verlängerung von Mark unsere Verteidigung komplett. Wir haben sechs Verteidiger und werden dem ein oder anderen U20 Spieler die Chance geben, sich zu beweisen”, ergänzt Whitney.