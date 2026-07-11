Mark Sever bleibt beim EHC Biel bis 2030

Biel. (PM EHC) Der EHC Biel hat den Vertrag mit Stürmer Mark Sever vorzeitig um drei Jahre verlängert.
Der neue Vertrag läuft bis Ende April 2030.
Seit seinem Wechsel zum EHC Biel hat sich Mark Sever kontinuierlich weiterentwickelt und wichtige Schritte in seiner sportlichen Karriere gemacht. Mit seiner starken Arbeitseinstel-lung, seinem Einsatz und seinen spielerischen Qualitäten hat er sich innerhalb der Organisa-tion weiter etabliert und seine Entwicklung positiv vorangetrieben.
Die langfristige Vertragsverlängerung unterstreicht das Vertrauen des EHC Biel in das Po-tenzial des jungen Stürmers und zeigt den gemeinsamen Weg, den Verein und Spieler in den kommenden Jahren weitergehen möchten.
Seine Karriere in Zahlen
Source: Mark Sever @ Elite Prospects
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