Mark Barberio, ein Topmann zur VerstÃ¤rkung der Bozener Abwehr

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass er eine Einigung über die Verpflichtung des kanadischen Verteidigers Mark Barberio für die Saison 2025/26 erzielt hat.

Der 35-Jährige, der in seiner Karriere auf fast 300 NHL-Spiele, über 200 Einsätze in der KHL, einen Calder Cup-Sieg in der AHL und die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2022 mit Team Kanada zurückblicken kann, kommt nach zwei Saisonen in Russland beim Severstal Tscherepowez nach Bozen.

Barberio (185 cm, 94 kg) ist ein Verteidiger mit hervorragenden Fähigkeiten im Spielaufbau und ausgeprägter Offensivkraft. Er ist schnell, sehr laufstark und kann das Spiel dank seiner Übersicht und einem guten ersten Pass aufbauen. Zudem ist er aufgrund seines Schusses auch im Powerplay einsetzbar.

„Die Möglichkeit, in Italien zu leben und Eishockey zu spielen, ist etwas ganz Besonderes“, so Barberio. „Bozen ist ein Verein mit großer Tradition und reicher Geschichte. Ich kenne die Ambitionen des Clubs und seiner Fans und verspreche, alles zu geben, um das gemeinsame Ziel – den Pokalsieg – zu erreichen. Ich freue mich darauf, in Bozen anzukommen, meine neuen Teamkollegen kennenzulernen und loszulegen. Bis bald!“

Karriere

Mark Barberio wurde am 23. März 1990 in Montreal geboren. Er machte in den kanadischen Juniorenligen auf sich aufmerksam und wurde im NHL-Draft 2008 von den Tampa Bay Lightning in der 6. Runde an Position 152 ausgewählt. 2010 unterschrieb er seinen ersten Vertrag in der AHL bei den Norfolk Admirals, wo er in seiner zweiten Saison den Meistertitel gewann und mit dem Eddie Shore Award als bester Verteidiger der Liga ausgezeichnet wurde. Mit 48 Assists und 61 Punkten führte er alle Verteidiger an und war der erste Spieler in der Geschichte der Admirals, der diese Auszeichnung erhielt. Mit dem Team stellte er außerdem einen nordamerikanischen Rekord von 28 Siegen in Folge auf. In der folgenden Saison wechselte er zu den Syracuse Crunch, wurde erneut ins AHL All-Star Team gewählt und war bester Verteidiger der Playoffs in Assists, Toren und Punkten. Gleichzeitig gab er sein Debüt in der NHL mit Tampa Bay und gehörte in den darauffolgenden zwei Spielzeiten zum festen Kader. Am 19. Januar 2014 erzielte er gegen Carolina seine ersten beiden NHL-Tore – ein Kunststück, das vor ihm nur einem anderen Lightning-Spieler gelungen war. Bis 2020 spielte er in der besten Liga der Welt und lief auch für die Montreal Canadiens und die Colorado Avalanche auf. Er bestritt 281 NHL-Spiele mit 57 Punkten (14 Tore, 43 Assists) sowie 309 AHL-Spiele mit 198 Punkten (41 Tore, 157 Assists).

2020 begann er seine Europa-Karriere beim Lausanne HC in der Schweiz, wo er sofort zum Kapitän ernannt wurde. In seiner ersten Saison erzielte er 20 Punkte, verlängerte seinen Vertrag, wechselte jedoch in der Folgesaison in die KHL zu Ak Bars Kasan. Im Februar 2022 trug er erstmals das Trikot von Team Kanada bei den Olympischen Winterspielen in Peking. Danach wechselte er zu Dinamo Minsk (Weißrussland) und verbrachte die letzten beiden Spielzeiten bei Severstal Tscherepowez, wo er 46 Punkte in 217 Spielen erzielte.

