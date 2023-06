Mark Alt kehrt nicht in die Gäubodenstadt zurück

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers geben heute den Abgang von Mark Alt bekannt. Der Verteidiger stieß Anfang Februar 2023 zur Mannschaft von Cheftrainer...

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers geben heute den Abgang von Mark Alt bekannt.

Der Verteidiger stieß Anfang Februar 2023 zur Mannschaft von Cheftrainer Tom Pokel und erwies sich in den letzten fünf Hauptrunden-Spielen sowie in sieben Playoff-Partien als wichtiger Baustein der Straubinger Defensive. Der 32-Jährige hat sich nun dazu entschieden, nicht mehr in die Gäubodenstadt zurückzukehren.

Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers, erklärt: „Mark hat sich in einer sehr kurzen Zeit auf und neben dem Eis hervorragend bei uns integriert. Er hat uns im Endspurt der vergangenen Saison mit seiner langjährigen Erfahrung sehr geholfen. Ich danke Mark für seinen Einsatz und wünsche ihm im Namen der gesamten Organisation beruflich wie privat alles Gute.“

