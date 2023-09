Marius Pöpel bleibt bei den Piranhas!

Artikel anhören Der Assistenz-Kapitän aus dem Vorjahr verlängert seinen Vertrag bei den Rostockern um ein weiteres Jahr. Der 33-Jährige geht damit in seine zweite...

Der Assistenz-Kapitän aus dem Vorjahr verlängert seinen Vertrag bei den Rostockern um ein weiteres Jahr. Der 33-Jährige geht damit in seine zweite Saison an der Warnow.

Nachdem der Routinier zunächst auch aufgrund von Blessuren schwer in die Saison kam, avancierte „Pope” im Saisonverlauf zu einem der Publikumslieblinge. Unter Trainer Lenny Soccio gehörte die #90 außerdem zu den absoluten Führungsspielern im Team.

Neben dem starken Saisonendspurt von Marius Pöpel sorgte auch seine Rolle als Führungsspieler dafür, dass die Piranhas bereits unmittelbar nach Saisonende den Kontrakt verlängerten. Darüber hinaus wird der studierte Sportwissenschaftler die Piranhas in der Geschäftsstelle verstärken. Unter anderem kümmert sich der gebürtige Bad Nauheimer um die Mitorganisation des Sommerfestes.

Vorstand Tobias Mundt: „Marius hat in einer schwierigen Saison früh Verantwortung übernommen und ist in der Mannschaft sehr respektiert. Die jungen Spieler schauen zu ihm hinauf. Zugleich hat Marius nicht nur beim Fan-Stammtisch gezeigt, was für ein zugewandter und kommunikationsstarker Typ er ist. Wir freuen uns, dass er bei uns erhalten bleibt.”

Marius Pöpel: „Rostock und die Piranhas sind mir schnell ans Herz gewachsen. Ich fühle mich sehr wohl und gut aufgehoben. Umso mehr möchte ich, dass wir eine starke nächste Saison spielen und wir die Fans wieder komplett auf unsere Seite ziehen. Dabei möchte ich auf und abseits des Eises mithelfen.”

Der momentan offiziell bestätigte Kader

Tor: Sebastian Albrecht, Lucas Di Berardo, Christopher Strasen,

Verteidigung: Marius Pöpel, Raik Rennert, Christian Guran, Mark Shevyrin, Nolan Renke