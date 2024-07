Marius Hack verlÃ¤ngert beim ERC Lechbruck

Lechbruck. (PM ERC) Die Flößer freuen sich über eine weitere Verlängerung: Marius Hack wird auch in der kommenden Saison für den ERC Lechbruck spielen....

Lechbruck. (PM ERC) Die Flößer freuen sich über eine weitere Verlängerung: Marius Hack wird auch in der kommenden Saison für den ERC Lechbruck spielen.

Das 27-jährige Eigengewächs geht damit in seine neunte Saison für die Blau-Weißen. In der letzten Spielzeit kam der Stürmer in 21 Punktspielen zum Einsatz. Exakt 100 Punktspiele hat Hack bislang insgesamt für die 1. Mannschaft des ERC Lechbruck absolviert. Er wird für die Flößer mit seiner gewohnten Trikotnummer 19 auflaufen.

„Marius übernimmt im Spiel Verantwortung, hat eine gute Spielübersicht und zeigt sich körperlich stets sehr präsent. Er geht keinem Zweikampf aus dem Weg. Mit ihm haben wir einen wichtigen Baustein im Kader besetzt. Er ist variabel einsetzbar und hat eine gute Spielintelligenz“, so Trainer Jörg Peters.

Aktueller Kader:

Tor: Markus Echtler, Christoph Lohr, Philipp Wieland, Jonas Kothmayr

Verteidigung: Mathias Schuster, Lucas Hay, Lukas Zugmaier, Manuel Schnöll, Thomas Lochbihler, Mathias Weizbauer, Maximilian Prinz

Sturm: Fabian Bacz, Marcus Köpf, Cameron Roberts, Josef Bayrhof, Morris Demmler, Kevin Loppatto, Simon Maucher, Matthias Erhard, Marius Hack

Trainer: Jörg Peters

Co-Trainer: noch unbesetzt

Athletiktrainer: Wolfgang Filser