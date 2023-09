Marius Hack bleibt an Bord

Artikel anhören Lechbruck. (PM ERC) Die Flößer können eine weitere Verlängerung bekannt geben: Marius Hack wird auch in der kommenden Saison für den ERC...

Lechbruck. (PM ERC) Die Flößer können eine weitere Verlängerung bekannt geben: Marius Hack wird auch in der kommenden Saison für den ERC Lechbruck spielen.

Das 27-jährige Eigengewächs geht damit in seine achte Saison für die Blau-Weißen. In der vergangenen Spielzeit haben ihn mehrere Verletzungen ausgebremst, so dass er „nur“ auf 14 Punktspieleinsätze kam. Dennoch kämpft sich der Stürmer mit der Nummer 19 immer wieder zurück ins Team und ist allein schon aufgrund seiner Präsenz und Persönlichkeit ein sehr wichtiger Faktor in der Mannschaft.

„Marius ist für jeden Gegner einer sehr unangenehmer Zeitgenosse und für die eigene Mannschaft äußerst wichtig. Er lässt sich nichts gefallen, geht voran und spielt wahnsinnig mannschaftsdienlich. Außerhalb des Eises eher ein ruhiger Typ, auf dem Eis immer on fire – wir können uns glücklich schätzen, dass er wieder dabei ist“, so Vorstand Manfred Sitter.

