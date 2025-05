Marius Demmler wird 2025/26 ein Miner

Herne. (PM HEV) Mit Marius Demmler kann der HEV bereits die zweite Neuverpflichtung im Sturm bekanntgeben.

Der 25-Jährige wechselt von den Hammer Eisbären an den Gysenberg und erhält das Trikot mit der Rückennummer 68.

Der gebürtige Altenburger entstammt dem Nachwuchs des ETC Crimmitschau. 2013 wagte er den Schritt in die Hauptstadt, zu den Eisbären Juniors Berlin und spielte dort für die U16 bis zur U19 in der Schüler-Bundesliga sowie in der Deutschen Nachwuchs-Liga (DNL). In dieser Zeit konnte er auch einige Spiele in der U18-Nationalmannschaft absolvieren.

2018 zog es den 180cm großen Stürmer zurück in seine Heimatstadt Crimmitschau, wo er mit nur 18 Jahren sein Profidebüt in der DEL2 feiern konnte. Nach vier Spielzeiten, 201 Hauptrundeneinsätzen, 11 erzielten Toren und weiteren 20 aufgelegten Treffern in der DEL2, ging es für Demmler mit 22 Jahren das erste Mal in die Oberliga Nord. 2022 wechselte der Linksschütze erst zu den Saale Bulls aus Halle, ehe er die letzten zwei Spielzeiten für die Hammer Eisbären aktiv war.

Der Außenstürmer gilt als schneller Spieler mit einer starken Technik, der auch um jede Scheibe kämpft. „Mit Marius ist es uns gelungen, einen weiteren Stürmer mit sehr guten technischen Fähigkeiten zu verpflichten. In der Vergangenheit hat Marius schon gezeigt, was er im Stande ist zu leisten. Auch wenn die letzte Saison nicht seine beste war, sind wir gemeinsam davon überzeugt, wieder an die positiven Saisons anknüpfen zu können“, so Schmitz über die Neuverpflichtung.

Er trifft mit Niklas Heyer ebenfalls auf einen alten Teamkollegen aus Crimmitschau. Dort spielten sie bereits zwei Jahre zusammen.

„Ich freue mich, nächstes Jahr für Herne spielen zu dürfen. Genießt den Sommer und wir sehen uns in der Arena“, richtet Demmler bereits erste Worte an die Fans des HEV über eine Videobotschaft.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV