Marek Rubner wechselt zu den Markgrafen

Burgau. (PM ESV) Mit dem 27-jährigen Marek Rubner wechselt ein erfahrener Stürmer aus Reutlingen nach Burgau und auch zurück in die Bayernliga.

Rubner stammt ursprünglich aus dem tschechischen Pilsen, wo er bereits im zarten alten von zwei Jahren seine ersten Schritte auf dem Eis machte. Mit vier Jahren begann er dann offiziell bei seinem renommierten Heimatverein HC Plzeň seine sportliche Ausbildung. Dort durchlief er sämtliche Nachwuchskategorien und kam später auch in deren Profimannschaft in der tschechischen Extraliga in 17 Spielen zum Einsatz (3 Punkte). Mit der tschechischen U17-Nationalmannschaft nahm er zudem an einer inoffiziellen U17-Weltmeisterschaft teil – für ihn ein besonderes Erlebnis, sein Land zu vertreten. Dass Marek ein talentierter Stürmer ist, zeigte er bereits in seinen Jahren bei den Junioren, wo er stehts zu den stärksten Angreifern seines Teams zählte. Bereits als U20 Spieler lief er 36 mal in der tschechischen 3. Liga auf und erzielte dabei 35 Scorerpunkte.

2019 kam der 1,89 m große und 89 kg schwere Flügelspieler erstmalig nach Deutschland zur TSG Reutlingen, wo er auf Anhieb mit 65 Punkten (36 Tore, 29 Assists) in nur 19 Spielen in der Landesliga BW einschlug. In der Corona-Saison 2020 lief der Rechtsschütze in 6 Spielen (2 Tore, 1 Vorlage) für den EHC Königsbrunn in der Bayernliga auf. Die folgenden drei Spielzeiten stürmte Marek in der schwedischen 4. Liga für Grästorps IK, für welche er in 120 Partien 47 Treffer erzielte und 67 weitere vorbereitete. Zur Saison 2024/25 folgte der Wechsel zurück nach Reutlingen, die inzwischen in die Baden-Württemberg-Liga aufgestiegen waren. Dort erzielte er in derselben Saison 62 Punkte (34 Tore, 28 Assists) in nur 23 Pflichtspielen und wurde damit Topscorer der Black Eagles. In der vergangenen Saison 2025/26 kam Marek in 29 Spielen auf 53 Punkte (19 Tore, 34 Assists) und hatte damit als zweitbester Scorer einen entscheidenden Anteil am Gewinn der Meisterschaft für seine Mannschaft. Nun folgt für Rubner der Wechsel zurück in die Bayernliga.

„Ich fand es war Zeit für mich eine neue Herausforderung in einer stärkeren Liga anzunehmen. Bereits in den ersten Gesprächen mit Roman Klicznik und dem Club, war ich mir schon nach kurzer Zeit sicher, dass ich sehr gerne Teil dieses Teams werden möchte.“, sagt der neue Eisbären-Stürmer mit der Nummer 98.

Rubner ist ein ausgeglichener, cleverer Spieler, der für seine Mitspielern sowohl Chancen kreieren als auch selber Tore schießen kann. Auch ist er für seine harte Arbeit auf und neben dem Eis bekannt. Eigenschaften mit denen er sich auch in der Markgrafenstadt präsentieren will. Marek spielte bereits in der letztjährigen Vorbereitungsphase mit der TSG zweimal gegen die Eisbären und kennt das Stadion am Gsundbrunnenbad daher bereits: „Die Eishalle ist wirklich toll. Bei meinem letzten Besuch habe ich mir nochmal alles genau angeschaut und war wirklich beeindruckt.

Wir heißen Marek herzlich willkommen in Burgau! Auf eine erfolgreiche Saison!

„Ich bin super aufgeregt in Burgau zu spielen. Ich habe schon viele Bilder und Videos gesehen wie großartig unsere Fans sind. Das beeindruckt mich sehr und ich kann das Heimspiel-Debüt kaum erwarten. Ich werde immer 100 % geben, denn ich will gewinnen! Dafür werde ich mein Bestes geben, um dem Team zu Siegen zu verhelfen und den ganzen Verein sowie euch Fans glücklich zu machen“, so Rubner.

Teammanager Heinzi Heinrich zum Wechsel: „Mit Marek holen wir uns einen Angreifer, der schon in mehreren Ligen gezeigt hat, dass er Scorerpunkte produzieren kann – seine Zahlen der letzten Jahre sprechen für sich. Er bringt genau die Erfahrung mit, die uns in der Offensive noch gefehlt hat, und seine Stationen zeigen, dass er sich überall schnell zurechtfindet. Auch menschlich hat er in unseren Gesprächen sowie im Sommertraining direkt einen guten Eindruck hinterlassen. Wir freuen uns, dass er sich für Burgau entschieden hat und sind gespannt, was er in unserer Offensive bewegen kann.“

350 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht