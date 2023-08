Marek Krocker verlÃ¤sst die Herforder Ice Dragons

Artikel anhören Herford. (PM HEV) Die Wege von Marek Krocker und dem Herforder Eishockey Verein werden sich zur neuen Saison trennen. Nachdem der mittlerweile...

Herford. (PM HEV) Die Wege von Marek Krocker und dem Herforder Eishockey Verein werden sich zur neuen Saison trennen.

Nachdem der mittlerweile 20 Jahre alte Stürmer während der Saison 21/22 aus dem U20-Nachwuchs des HC Litvinov zu den Ice Dragons wechselte, wird er nun nach 1 ½ Jahren die Ostwestfalen verlassen.

Trotz seines jungen Alters gelang es Marek Krocker, sich schnell an das deutsche Profieishockey zu gewöhnen. Aufgrund seiner guten Physis und seiner technischen Fähigkeiten, fasste er schnell im Herforder Kader Fuß und holte in seiner Premierensaison bei 29 Einsätzen 9 Scorerpunkte (4 Tore / 5 Vorlagen). In der vergangenen Spielzeit traf Marek Krocker bei seinen 52 Einsätzen selbst ein Mal und legte zudem für weitere 4 Tore auf.

„Durch unsere Neuzugänge in der Offensive können wir Marek leider nicht mehr die Eiszeit garantieren, die er als junger Spieler für seine weitere Entwicklung benötigt. Den Einstieg ins Profieishockey hat er bei uns gut bewältigt und natürlich werden wir seinen weiteren Weg auch immer verfolgen“, begründet der Sportliche Leiter Sven Johannhardt die Personalie.

Der Herforder Eishockey Verein bedankt sich bei Marek Krocker für seinen Einsatz bei den Ice Dragons und wünscht ihm für seine private und sportliche Zukunft alles Gute.

