Marcus Marsall verlÃ¤ngert seinen Vertrag bei den EV Lindau Islanders

Lindau. (EVL) Islanders beginnen früh mit den Planungen für die nächste Spielzeit: Durch den Deutschland-Cup in Landshut an diesem Wochenende gab es in den drei deutschen Profiligen (DEL, DEL2, OL) keine Spiele.

Den kleinen Break nutzen die EV Lindau Islanders, den Anhängern sehr gute Neuigkeiten zu präsentieren. Marcus Marsall, die 34 Jahre alte Nummer 42 der EV Lindau Islanders, verlängert seinen bestehenden Vertrag am Bodensee vorzeitig. Die in den Stürmer gesetzten Hoffnung konnte er bisher voll und ganz erfüllen, weshalb man Marsall unbedingt weiterhin im Team haben wollte.

„Marcus hat sich sofort gut eingefügt und unsere Erwartungen erfüllt. Er geht mit seiner professionellen Einstellung voran und ist ein wichtiger Part der Mannschaft“, kommentiert der Sportliche Leiter, Milo Markovic, die Vertrags-Verlängerung mit dem Stürmer. Und fügt hinzu: „Wir sind froh, ihn auch nächste Saison bei uns begrüßen zu können.“

Die Islanders machen außergewöhnlich früh Nägel mit Köpfen und verlängerten den Vertrag mit Marcus Marsall. Warum das so ist, zeigt die Statistik des Stürmers. Im ersten Viertel der aktuellen Saison hat Marsall in 15 Spielen schon 17 Scorerpunkte erzielen können und erreichte damit schon annähernd seine Leistungen, die er in den beiden kompletten Spielzeiten zuvor in Memmingen erzielen konnten. Auf diese Erfahrung und seine Spielweise wollen die Lindauer deshalb nicht verzichten. Zudem ist der mannschaftsdienliche Spieler (14 Vorlagen) im Kader der Lindauer durch seine harte Arbeit auf dem Eis und auch bei den Fans durch seine lockere Art sehr beliebt. Im Team der Inselstädter wird der erfahrene Offensivspieler sicher auch weiterhin Führungsrollen übernehmen und zusammen mit den weiteren Routiniers, die jungen Spieler im Team der Islanders darin unterstützen sich entsprechend weiterzuentwickeln.

Marcus Marsall ist gebürtiger Nürnberger. Der Stürmer begann seine Eishockeylaufbahn in seiner Heimatstadt beim EHC 80 Nürnberg. Von Nürnberg ging es dann in den Nachwuchs des EV Landshut wo er von 2005 bis 2008 insgesamt 115 Spiele für die U18 der Niederbayern machte und für die Landshut Cannibals auch schon einmal in der DEL2 auflaufen durfte.

Ab der Saison 2008/2009 spielte Marsall dann im Herrenbereich. Für die Landshut Cannibals absolvierte er als Rookie in der zweiten Liga in 47 Hauptrundenspiele und sechs Play-off Spiele. Von 2009 bis 2014 war er dann Teil der Starbulls Rosenheim in der zweiten Liga bzw. der DEL2, wo er in 263 Spiele zum Einsatz kam. Anschließend wechselte er für drei Jahre nach Bayreuth, wo er zwei Spielzeiten zunächst in der Oberliga spielte und dann mit den Tigers in die DEL 2 aufsteigen konnte. An den erfolgreichen Spielzeiten hatte Marsall großen Anteil: In 158 Spielen erzielte er gute 111 Scorerpunkte. Darauf folgten für den gebürtigen Franken fünf Spielzeiten im Ruhrpott beim Herner EV, wo er von 2017 bis 2022 seine bisher erfolgreichste Zeit genießen durfte. hatte. In 236 Spielen für die Miners aus Herne gelangen ihm sehr starke 339 Scorerpunkte. Nach der Zeit im Pott zog es ihn vor der Saison 2022/2023 zurück in den Süden, wo er bei den Indians in Memmingen unterschrieb und im Sommer diesen Jahres, nach zwei Jahren im Allgäu, an den Bodensee wechselte.

„Von Anfang an konnte ich großes Vertrauen der Verantwortlichen spüren – es macht mich glücklich und stolz, dass mein Spielstil direkt überzeugen konnte“, sagt Marcus Marsall zur Verlängerung und ergänzt abschließend: „Die Arbeit mit ganz viel Herzblut im und um das Team herum hier in Lindau machte es mir leicht diesen Weg weiter mitgehen zu wollen. Ich freue mich auf viele weitere erfolgreiche Spiele als Islander.“

