Marcus KÃ¶pf â€“ erster Neuzugang der Mammuts kommt aus Lechbruck

Schongau. (PM Mammuts) Bei den Schongau Mammuts sind weitere personelle Entscheidungen gefallen.

So gibt es, neben der Verlängerung mit Florian Höfler, nun auch den ersten Neuzugang für die kommende Bayernligasaison zu vermelden. Vom Landesligisten ERC Lechbruck wechselt Stürmer Marcus Köpf lechabwärts nach Schongau. Der 24-jährige Stürmer geht ursprünglich aus dem Nachwuchs des EV Füssen hervor, gehört nun aber schon seit 7 Jahren zum Stamm der Lechbrucker Senioren und war auch ständig unter den besten Torjägern seines Heimatvereins. In der abgelaufenen Spielzeit sogar Topscorer – in den 25 Punktspielen hat Marcus 28 Tore und 20 Vorlagen zum Klassenerhalt des Liganeulings beigetragen.

Schongaus Teammanager Martin Resch ist überzeugt das der Neuzugang auch eine Liga höher sofort überzeugen kann und freut sich, dass der Torjäger aus dem Nachbarverein (115 Tore in 116 Partien!) so schnell seine Zusage gegeben hat. Auch der ERC gönnt trotz des herben Verlustes für die eigene Planung dem jungen Stürmer die Chance, bei der EAS den nächsten Entwicklungsschritt seiner jungen Karriere zu wagen. Marcus wird in der kommenden Saison mit der Nummer 23 auflaufen.