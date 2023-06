Marcus Götz und Robin Thomson bleiben den Scorpions erhalten

Mellendorf. (PM Scorpions) Davon, dass Markus Götz, den Coach Kevin Gaudet in der vergangenen Saison von den Tölzer Löwen mit zu den Scorpions brachte,...

Mellendorf. (PM Scorpions) Davon, dass Markus Götz, den Coach Kevin Gaudet in der vergangenen Saison von den Tölzer Löwen mit zu den Scorpions brachte, ein ausgezeichneter Verteidiger ist, konnten sich die Fans zu Beginn der vergangenen Saison überzeugen.

Der gebürtige Schwede (Geburtsort Gävle) ist defensiv äußerst stark und ein exzellenter Schlittschuhläufer, der dabei auch offensiv wichtige Akzente setzt.

Götz, 181 cm groß und 85 kg schwer, kam 2010 nach Deutschland zu den Schwenninger Wild Wings ehe er nach mehr als 500 Spielen in der 2.Liga/DEL 2 zur vergangenen Saison zu den Scorpions kam.

„Wir freuen uns sehr, dass Marcus seine Verletzung ausgeheilt hat und somit ein wichtiger Bestandteil in unserer Defensive in der kommenden Saison sein wird“, so Coach Kevin Gaudet und Sportchef Eric Haselbacher, die sehr froh sind, dass Götz wieder im Kader ist.

Robin Thomson #15 verlängert!

Der Verteidiger mit der Nr. 15 bleibt auch in der kommenden Saison an Bord.

Der Linksschütze, 187 cm, 90 kg schwer, spielte bereits in der DEL bei den Scorpions und ist eine wichtige Stütze des Teams.

Der 33 jährige gebürtige Hannoveraner erzielte letzte Saison 7 Tore und 39 Vorlagen. Mit einer +/- Statistik von +93!!! war er die Nr. 1 der gesamten Liga!

„Thomma ist ein absoluter Teamplayer, der gerade auch menschlich überragend ist“, so Sportchef Eric Haselbacher sehr erfreut nach der Verlängerung des Vertrages.

