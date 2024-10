Marco Rossi startet in die neue NHL-Saison – Marco Kasper beginnt bei Grand Rapids Griffins in der AHL

ÖEHV-Stürmer Marco Rossi startet nach einer persönlich starken Vorbereitung mit Minnesota Wild gegen die Columbus Blue Jackets in der Nacht von Donnerstag auf Freitag...

ÖEHV-Stürmer Marco Rossi startet nach einer persönlich starken Vorbereitung mit Minnesota Wild gegen die Columbus Blue Jackets in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in die neue NHL-Saison.

Marco Kasper hingegen muss auf den endgültigen Durchstart in der besten Eishockey-Liga der Welt noch warten: Die Detroit Red Wings schickten den Kärntner zunächst ins Farmteam zu den Grand Rapids Griffins in die AHL. Und in der PWHL beginnt für die beiden ÖEHV-Stürmerinnen Theresa Schafzahl und Anna Meixner die Vorbereitung Ende November.

Die NHL hat die neue Spielzeit mit zwei Spielen bei der NHL Global Series 2024 am vergangenen Wochenende in Prag offiziell eröffnet, die New Jersey Devils siegten zwei Mal – 4:1 und 3:1 – gegen die Buffalo Sabres. In dieser Woche geht’s in Nordamerika so richtig los. Mit dabei ist ÖEHV-Stürmer Marco Rossi, der mit Minnesota Wild in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen die Columbus Blue Jackets den Moment der Wahrheit hat. In der Preseason zeigte der 23-Jährige starke Leistungen, wurde von Head Coach John Hynes als Center im Match gegen die Chicago Blackhawks auch im Paradesturm mit Kirill Kaprizow und Mats Zuccarello eingesetzt. In diesem letzten Testspiel gegen die Blackhawks erzielte Rossi im Powerplay das 1:0 und setzte später noch ein Assist nach. Der Vorarlberger, der bei der WM im Mai mit dem Ausgleich zum 6:6 gegen Kanada 49 Sekunden vor Schluss nach 1:6-Rückstand für eine von mehreren WM-Sternstunden im österreichischen und internationalen Eishockey sorgte, machte in der Vorbereitung insgesamt fünf Punkte (2 Tore, 3 Assists) und zeigte seine Frühform. Rossi hatte in der abgelaufenen Saison in 82 Spielen 40 Punkte (21 Tore, 19 Assists) gesammelt und war von der „Professional Hockey Writers Association“ ins Line Up der fünf besten Rookies gewählt worden. Insgesamt hält Rossi vor Beginn der neuen Spielzeit bei 103 NHL-Spielen.

Marco Kasper beginnt Saison bei den Grand Rapids Griffins in der AHL

Marco Kasper hingegen muss auf seinen endgültigen Durchstart in der besten Eishockey-Liga der Welt noch warten: Die Detroit Red Wings verkürzten den Kader am Sonntag auf 28 Cracks und schickten den Kärntner ins Farmteam zu den Grand Rapids Griffins in die AHL. Der 20-Jährige, der sich im Sommer in seiner Heimatstadt Klagenfurt intensiv auf die neuen Aufgaben vorbereitete und Österreich Ende August/Anfang September bei der Olympia-Quali in Bratislava verstärkte, zeigte bei den Red Wings in der Preseason im vorletzten Testspiel mit zwei herrlichen Treffern im ersten Drittel gegen die Ottawa Senators auf. Zusätzlich machte Kasper Ende September ein Assist gegen die Chicago Blackhawks. Ein NHL-Spiel hat Marco Kasper bereits absolviert, bei seinem Debüt in der Saison 2022/2023 am 2. April 2023 gegen die Toronto Maple Leafs stand er 14:59 Minuten auf dem Eis. Damals erlitt der Center während der Partie einen Kniescheibenbruch, spielte das Match aber zu Ende.

Großes Pech hatte Österreichs dritte NHL-Hoffnung David Reinbacher. Der Vorarlberger, der wie Kasper bei der Olympia-Qualifikation in der slowakischen Hauptstadt für Österreich eine sehr gute Leistung ablieferte, verletzte sich bei einem Testspiel seiner Montréal Canadiens gegen die Toronto Maple Leafs im ersten Wechsel nach wenigen Sekunden schwer am Knie und fällt für fünf bis sechs Monate aus.

Theresa Schafzahl und Anna Meixner starten in der PWHL in eine neue Ära

Alles neu ist in der im Vorjahr gegründeten Professional Women’s Hockey League (PWHL), die im Jänner 2024 in ihre erste Saison startete. Die sechs Gründungs-Teams, die in der ersten Spielzeit unter allgemeinen Namen wie PWHL Boston oder PWHL Ottawa spielten, gehen mit neuen Team-Namen in die neue Saison: So beginnt mit den Boston Fleet, Minnesota Frost, Montréal Victoire, New York Sirens, Ottawa Charge und Toronto Sceptres, die zusätzlich mit neuen Logos und neuen Looks antreten, früh eine neue Ära.

Für die beiden ÖEHV-Stürmerinnen Theresa Schafzahl, die nach 2024 bei PWHL Boston nun für Boston Fleet aufläuft und für Anna Meixner, die Ende Juni einen Einjahresvertrag bei Ottawa unterschrieb, beginnt der Kampf um den finalen Cut und den Verbleib im endgültigen Roster in ihren jeweiligen Teams von 19. bis 22. November beim sogenannten Preseason Mini Camp in Montréal.

Dieses Vorbereitungscamp wird im Verdun Auditorium stattfinden, mit dabei in dieser Gruppe sind Montréal Victoire, Boston Fleet und Ottawa Charge. Das heißt, Theresa Schafzahl und Anna Meixner werden gemeinsam vor Ort sein bei Trainings und Testspielen, wenn es um die finalen Roster der drei genannten Teams geht. Theresa Schafzahl hatte Anfang Jänner bei ihrem ersten Einsatz als professionelle Eishockeyspielerin das erste PWHL-Tor für ihren Club PWHL Boston erzielt und hatte damit Clubgeschichte geschrieben. Insgesamt verbuchte die Steirerin in 20 Grunddurchgangs-Partien sechs Punkte (3 Tore, 3 Assists) und legte in den Playoffs in acht Spielen drei Assists nach.