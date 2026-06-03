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Transfer-NewsWipptal Broncos Weihenstephan

Marco Niccolai und Erik Hofer bleiben im Wipptal

3. Juni 20261 Mins read39
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Erik Hofer - © Wipptal Broncos Weihenstephan
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Sterzing. (PM Broncos) Erik Hofer war bereits letzte Saison teil der ersten Mannschaft und konnte dabei von Anfang an überzeugen.

Dank seines körperbetonten Spiels erkämpfte sich Hofer 38 Einsätze in der Vorrunde wobei der gebürtige Wipptaler einen Treffer erzielte und sieben weitere vorbereitete. In den Playoffs folgten dann noch zwei weitere Tore. Die ersten Erfahrungen sammelte der 19-Jährige bei den Falcons in Brixen, wo er von 2023-2025 regelmäßig zum Zug kam. In der Saison 2023/24 konnte Hofer in 23 Partien insgesamt 4 Punkte (2 Tore, 2 Assists) sammeln und in der darauffolgenden Meisterschaft waren es stolze 9 Tore und 6 Assists.

Auch Marco Niccolai bestritt die letzte Saison bereits mit der Seniormannschaft und spielte zudem für das Farmteam aus Brixen. Für die Falcons erzielte Niccolai 9 Tore (zudem 6 Vorlagen) in 15 Begegnungen. Bei den Broncos sammelte der Linksschütze 26 Einsätze und blieb (bis jetzt) punktelos. Bereits in der Saison 2023/24 war der 19-Jährige ein wichtiger Bestandteil der IHL-Mannschaft aus Brixen und war insgesamt an sechs Toren beteiligt (3 Tore und 3 Assists). 2024/25 folgte dann sein Durchbruch im Eisacktal mit grandiosen 13 Toren und 8 Assists.

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