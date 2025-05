Marco MÃ¼ller macht das Dutzend voll

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies und Marco Müller haben sich auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt.

Der 34-Jährige geht somit in seine zwölfte Saison mit den Huskies.

Seit 2014 schnürt „Eisen-Mülli“ nun bereits die Schlittschuhe für die Schlittenhunde und ist in Nordhessen heimisch geworden. Dabei erzielte der Defensiv-Verteidiger in sagenhaften 590 Spielen für die Huskies 112 Punkte (19 Tore). In der ewigen Rangliste des Kasseler Eishockeys haben bis dato nur Manu Klinge (622), Michi Christ (614) und Sven Valenti (603) mehr Einsätze zu verzeichnen. Gemeinsam mit den oben genannten „Huskies-Wall of Fame“- Spielern gewann Müller 2016 die DEL2-Meisterschaft in Kassel. Insgesamt lief der Fanliebling in 884 Zweitligaspielen auf.

Die Kassel Huskies sind stolz auf die langjährige Zusammenarbeit und freuen sich auf ein weiteres gemeinsames Jahr!

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Vor Marcos Einsatz und seiner Leidenschaft für die Huskies kann man nur den Hut ziehen. Im schnelllebigen Profi-Geschäft gibt es deutschlandweit derzeit wenige Akteure, die ihrem Club in diesem Umfang die Treue halten und die Vereinsidentität mitprägen. Marco ist als unermüdlicher Arbeiter auf dem Eis für jeden Mitspieler ein Vorbild. Dies hat er auch in der vergangenen Saison zuverlässig unter Beweis gestellt. Er gehört zu Kassel wie der Herkules und Ahle Wurscht! Ich freue mich sehr, dass er bei uns bleibt!“

Marco Müller: „Jeder weiß, wie viel mir die Kassel Huskies bedeuten. Ich liebe es, tagtäglich hierherzukommen und alles für diesen Club zu geben. Ich freue mich sehr darüber, meinen Vertrag zu verlängern und auch in der kommenden Saison mit dem Husky auf der Brust zu spielen.“

