Marco Maurer bleibt bis Saisonende in Bern

Bern. (PM SCB) Marco Maurer bleibt bis Saisonende beim SC Bern. Der 35-jährige Verteidiger spielt seit Anfang Dezember 2023 leihweise für den...

Bern. (PM SCB) Marco Maurer bleibt bis Saisonende beim SC Bern.

Der 35-jährige Verteidiger spielt seit Anfang Dezember 2023 leihweise für den SCB. Nun hat Maurer seinen Vertrag mit Servette per sofort aufgelöst und in Bern einen Kontrakt bis 30. April 2024 unterschrieben.

Leihe von Julius Honka bis Ende Januar verlängert

Der Finne Julius Honka spielt seit Anfang Dezember 2023 leihweise für Servette. Der Leihvertrag wurde um einen weiteren Monat bis 31. Januar 2024 verlängert.

Colton Sceviour fällt aus

SCB-Stürmer Colton Sceviour hat sich am Spengler-Cup beim Einsatz mit dem Team Canada verletzt. Eine MRI-Untersuchung hat ergeben, dass der Kanadier rund anderthalb Monate pausieren muss.

Andri Henauer verlängert in Bern

Der SC Bern freut sich über die Vertragsverlängerung mit Torhüter Andri Henauer um zwei Saisons bis Frühling 2026. Der 21-jährige, frühere SCB-Junior spielt zurzeit beim Partnerteam EHC Basel und liegt mit dem EHCB an der Spitze der Swiss League. SCB-Sportchef Andrew Ebbett sagt: «Andri gehört im jungen Alter bereits zu den Top-Goalies in der Swiss League. Wir sind glücklich, können wir auch in Zukunft auf seine Dienste zählen und ihn in seiner Entwicklung unterstützen.»