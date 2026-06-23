Marco Marzolini bleibt einer der Rittner Abwehroffiziere

Klobenstein. (PM Buam) Auch in der Abwehr können die Rittner Buam SkyAlps ihre nächste Bestätigung bekanntgeben.

Denn Marco Marzolini hat ein weiteres Jahr auf dem Ritten angehängt, wo er längst schon heimisch geworden ist.

Eigentlich stammt Marzolini aus dem Fassatal, mit den Fassa Falcons stand er zu Beginn seiner Karriere auch noch den Rittner Buam SkyAlps als Gegenspieler gegenüber. Doch seit der Saison 2019/20 ist der 29-Jährige bei den Blau-Roten – und längst nicht mehr aus der Abwehr wegzudenken. Schnörkellos, unerschrocken und ohne Rücksicht auf Verluste verrichtet er seine Defensivarbeit. Hin und wieder schaltet er sich auch in die Offensive ein, das hat ihm in seinen 360 Spielen für Ritten zu 89 Scorerpunkten (18 Tore) verholfen.

Neben seinen spielerischen Fähigkeiten vertrauen die Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath auch auf seine Siegermentalität und seinen unbändigen Einsatz: „Marco ist ein dynamischer Spieler mit großer Intensität und einer starken Siegermentalität. Mit seiner Erfahrung und Führungsstärke wird er eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft einnehmen“, sind die beiden abschließend überzeugt.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Marco Marzolini @ Elite Prospects

294 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro