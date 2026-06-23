Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Alps Hockey League Rittner Buam SkyAlps Marco Marzolini bleibt einer der Rittner Abwehroffiziere
Rittner Buam SkyAlpsTransfer-News

Marco Marzolini bleibt einer der Rittner Abwehroffiziere

23. Juni 20261 Mins read58
Share
Marco Marzolini - © Max Pattis
Share

Klobenstein. (PM Buam) Auch in der Abwehr können die Rittner Buam SkyAlps ihre nächste Bestätigung bekanntgeben.

Denn Marco Marzolini hat ein weiteres Jahr auf dem Ritten angehängt, wo er längst schon heimisch geworden ist.

Eigentlich stammt Marzolini aus dem Fassatal, mit den Fassa Falcons stand er zu Beginn seiner Karriere auch noch den Rittner Buam SkyAlps als Gegenspieler gegenüber. Doch seit der Saison 2019/20 ist der 29-Jährige bei den Blau-Roten – und längst nicht mehr aus der Abwehr wegzudenken. Schnörkellos, unerschrocken und ohne Rücksicht auf Verluste verrichtet er seine Defensivarbeit. Hin und wieder schaltet er sich auch in die Offensive ein, das hat ihm in seinen 360 Spielen für Ritten zu 89 Scorerpunkten (18 Tore) verholfen.

Neben seinen spielerischen Fähigkeiten vertrauen die Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath auch auf seine Siegermentalität und seinen unbändigen Einsatz: „Marco ist ein dynamischer Spieler mit großer Intensität und einer starken Siegermentalität. Mit seiner Erfahrung und Führungsstärke wird er eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft einnehmen“, sind die beiden abschließend überzeugt.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Marco Marzolini @ Elite Prospects

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns
294
Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus?


Share
Previous post Vienna Capitals verpflichten Ex-Iserlohner Shane Gersich

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
EG Diez-LimburgTransfer-News

Rockets verpflichten neuen Goalie

Limburg. (PM EGDL) Die EG Diez-Limburg treibt die Planungen für die kommende...

By23. Juni 2026
Ratinger Ice AliensTransfer-News

Ice Aliens vervollständigen Torhüter-Trio mit Justin Köpf

Ratingen. (PM Ice Aliens) Torhüter Justin Köpf wechselt von der EG Diez-Limburg...

By23. Juni 2026
EC PeitingTransfer-News

Peitings Torhütergespann ist vollständig!

Peiting. (PM ECP) Mit Bartholomäus Oswald komplettieren die Peitinger ihre Goalies für...

By23. Juni 2026
DänemarkTransfer-News

Esbjerg verstärkt sich mit Ex-DEL Spieler Arturs Kulda

Esbjerg. (PM Esbjerg Energy) Arturs Kulda, der auch schon für Nürnberg und...

By23. Juni 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten