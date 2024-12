Marco Lehmann fÃ¤llt bis Mitte Februar 2025 aus

Bern. (PM SCB) Der Stürmer Marco Lehmann hat sich am 12. Dezember 2024 im Nationalmannschaftsspiel Schweiz gegen Schweden eine Oberkörperverletzung zugezogen. Ärztliche Untersuchungen haben...

Bern. (PM SCB) Der Stürmer Marco Lehmann hat sich am 12. Dezember 2024 im Nationalmannschaftsspiel Schweiz gegen Schweden eine Oberkörperverletzung zugezogen.

Ärztliche Untersuchungen haben ergeben, dass Lehmann dem SC Bern voraussichtlich bis Mitte Februar 2025 nicht zur Verfügung stehen wird.

Der SC Bern wünscht ihm eine schnelle Genesung und freut sich darauf, ihn so bald wie möglich wieder auf dem Eis zu sehen.

Der SC Bern verpflichtet Goalie Christof von Burg

Der SC Bern verpflichtet den 24-jährigen Torhüter Christof von Burg ab der Saison 2025/26 für zwei Jahre. Zusammen mit Adam Reideborn und Andri Henauer wird er das Goalie-Trio bilden.

Von Burg (1.88m) sammelte während vier Jahren in der schwedischen Liga Hockeyettan von 2020 bis 2024 bei IF Sundsvall Hockey wertvolle Erfahrung, bevor er auf diese Saison hin zum EHC Winterthur in die Swiss League wechselte. Dort zeigt er derzeit starke Leistungen und beweist, dass er bereit ist für den nächsten Karriereschritt.

Sportchef Patrik Bärtschi äussert sich zur Verpflichtung: „Wir möchten auf allen Positionen mit aufstrebenden Spielern arbeiten. Mit Andri Henauer und Christof von Burg haben wir nun zwei Goalies mit vielversprechendem Potenzial. Von Burg hat sich in Schweden kontinuierlich weiterentwickelt und zeigt derzeit in der Swiss League, dass er bereit ist für anspruchsvollere Aufgaben.“

