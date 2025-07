Marco Insam bleibt Rittens Leitwolf in der Defensive

Klobenstein. (PM Buam) Mit jeder Menge Erfahrung und Klasse hielt Marco Insam die Abwehr der Rittner Buam SkyAlps in den letzten drei Saisonen sattelfest.

Und das soll sich auch in der Saison 2025/26 nicht ändern: Der 36-Jährige gibt für ein weiteres Sportjahr die Kommandos in der Rittner Hintermannschaft.

Jünger wird Marco Insam nicht – an seiner Klasse ändert das aber nichts. Der 1,88 Meter und 92 Kilogramm schwere Bozner hat auch in der vergangenen Saison wieder eindrucksvoll bewiesen, dass er in der Alps Hockey League ein Ausnahmespieler ist. Sein Gespür auf dem Eis, mit oder ohne Puck, ist bemerkenswert, nur selten steht Insam einmal nicht auf dem richtigen Ort. Und wenn, dann schafft er es stets, mit seiner Erfahrung wieder Ruhe ins Spiel zu bringen. Der gebürtige Grödner und Sohn des langjährigen Rittner Sportdirektors Adolf Insam schreibt seit drei Jahren an der Rittner Erfolgsgeschichte mit und will diese in der kommenden Saison um ein weiteres Kapitel verlängern.

Auch seine Scorerzahlen sind für einen Verteidiger erstaunlich. Insbesondere im Powerplay kommt sein wuchtiger Direktschuss immer wieder zur Geltung, außerdem verfügt er über eine klasse Spielübersicht, mit der er nicht nur Aktionen starten kann, sondern auch im Angriffsdrittel den letzten, entscheidenden Pass findet. Wettbewerbsübergreifend steuerte Insam in 66 Spielen 51 Punkte (25 Tore) bei. Und auch in der Defensive schluckt der vielfache italienische Nationalspieler immer wieder gefährliche Schüsse, ohne mit der Wimper zu zucken und hat sich für seine Torhüter Colin Furlong und Florian Plattner damit zu einem der wichtigsten Felsen in der Brandung gemacht.

„Mit seiner Erfahrung, seiner Leadership und seiner Qualität ist Marco Insam ein sehr wichtiger Spieler für uns“, stellen die Rittner Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath gleich klar. „Er war in der vergangenen Saison der Verteidiger mit den meisten Toren und den drittmeisten Punkten in der Alps Hockey League. Vor allem in den Special Teams, sowohl im Powerplay mit seinem Schuss als auch im Penaltykilling mit seiner Fähigkeit, Schüsse zu blocken, ist er für uns Gold wert. Wir freuen uns, dass er wieder dabei ist!“

