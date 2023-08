Marco Insam bleibt ein weiteres Jahr bei den Rittner Buam SkyAlps

Artikel anhören Klobenstein. (PM Buam) Kurz vor Beginn des Eistrainings gibt es bei den Rittner Buam SkyAlps eine letzte Kaderveränderung zu vermelden. Marco Insam...

Artikel anhören Artikel anhören

Klobenstein. (PM Buam) Kurz vor Beginn des Eistrainings gibt es bei den Rittner Buam SkyAlps eine letzte Kaderveränderung zu vermelden.

Marco Insam wird für eine weitere Saison in der Rittner Verteidigung seine große Erfahrung ausspielen. Außerdem wurde der Vertrag mit Kris Pietroniro aufgelöst.

Insam hat schon in der vergangenen Saison auf dem Ritten gespielt. Der 34-Jährige hat dabei in 46 Spielen 32 Scorerpunkte erzielt, wobei er mit 14 erzielten Treffern auch der torgefährlichste Verteidiger der Buam war. Zuvor hat der 1,88 Meter große und 92 Kilogramm schwere Südtiroler unter anderem für den HCB Südtirol Alperia gespielt. In der Serie A und später in der EBEL (der heutigen ICE Hockey League) absolvierte der Rechtshänder insgesamt 370 Spiele (174 Scorerpunkte). Außerdem lief er auch für den HC Mailand (Serie A), den Niagara Ice Dogs (Kanada, OHL), Ässät (Finnland, Liiga) und die italienische Nationalmannschaft auf.

„Seine Karriere spricht für sich. Insam ist ein Spieler mit großer Erfahrung, starker Physis, guter Übersicht und einem harten und präzisen Schuss. Er hat schon in der vergangenen Saison oftmals bewiesen, dass er uns eine enorme Hilfe sein kann. Wir sind froh, dass er für ein weiteres Jahr bei uns spielen wird“, sagen Dan Tudin und Alexander Eisath im Unisono.

Gleichzeitig geben die Rittner Buam SkyAlps auch die Vertragsauflösung mit Kris Pietroniro bekannt. Der junge Verteidiger war erst als Neuzugang verkündet worden, hat aber bei der sportlichen Leitung der Rittner um Freigabe gebeten, da er bei einer anderen Mannschaft spielen möchte.

2985 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten