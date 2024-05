Marco Clemens bleibt ein Ice Alien!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Marco Clemens hat den Ice Aliens die Zusage für die Spielzeit 2024/25 gegeben. Marco wurde vom Stürmer zum Verteidiger umgeschult...

Marco wurde vom Stürmer zum Verteidiger umgeschult und entwickelte sich in der letzten Spielzeit zum absoluten Leistungsträger des Teams. Cool und ruhig gab er der 27-jährige Linksschütze der Defensive der Ice Aliens den nötigen Halt. In 24 Einsätzen in der Hauptrunde der Saison 2023/24 erzielte Marco 7 Treffer und bereitete 16 Tore vor. In den Play-Offs kamen ein weiteres Tor und eine Vorlage hinzu.

Cheftrainer Frank Gentges sieht in Marco eine der positivsten Entwicklungen der vergangenen Spielzeit: „Nach seiner schwierigen Saison 2022/23 mit privaten Schicksalsschlägen hat Marco in der abgelaufenen Saison von allen unseren Spielern den größten Entwicklungssprung gemacht, die Umstellung vom Stürmer zum Verteidiger hervorragend umgesetzt und sich als Top-Verteidiger bei uns etabliert. Ich hoffe dass Marco in der kommenden Saison da weiter macht, wo er letzte Saison aufgehört hat.“

Auch in der kommenden Saison wird Marco Clemens mit der Rückennummer 25 auflaufen.