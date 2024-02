Marco BaÃŸler bleibt beim DSC! Erfolg am Blaulichttag

Deggendorf. (PM DSC) Während der Saison nachverpflichtet und mit starken Leistungen für einen neuen Vertrag empfohlen: Marco Baßler stürmt weiterhin für den Deggendorfer SC!...

Deggendorf. (PM DSC) Während der Saison nachverpflichtet und mit starken Leistungen für einen neuen Vertrag empfohlen: Marco Baßler stürmt weiterhin für den Deggendorfer SC!

Kurz vor den anstehenden Play-Offs gibt es die ersten Neuigkeiten in Sachen Kaderplanung zur Saison 2024/25. Mit Marco Baßler konnte man einen jungen, aber durchaus erfahrenen Stürmer für die kommende Spielzeit an den Deggendorfer SC binden. Der gebürtige Landshuter, welcher in seiner Karriere bereits 87 DEL- und 134 DEL2-Partien bestritt, kam während der laufenden Spielzeit von den Dresdner Eislöwen nach Niederbayern und lieferte konstant starke Leistungen. In mittlerweile 23 Partien konnte der 24jährige bereits neun Treffer und 15 Vorlagen beisteuern und auch im Powerplay ist Baßler als regelmäßiger Scorer brandgefährlich.

Für den sportlichen Leiter Thomas Greilinger ist die Verlängerung des rechtsschießenden Flügelstürmers ein wichtiger Baustein für den Kader zur neuen Saison: „Marco fühlt sich sehr wohl bei uns und ist noch dazu ein Stürmer im besten Alter. Er hat bei uns voll eingeschlagen und es ist davon auszugehen, dass er sein Niveau nochmal steigern kann und somit ein wichtiger Faktor in unserer Offensive bleiben kann. Wir sind sehr froh dass wir ihn bei uns halten konnten!“.

Der aktuelle Kader des Deggendorfer SC für die Saison 2024/25:

Tor: –

Abwehr: Marcel Pfänder, Ondrej Pozivil

Angriff: Marco Baßler, Leon Draser, Thomas Pielmeier, Petr Stloukal

Wieder Penaltyschießen, wieder Sieg – Deggendorfer SC mit Erfolg am Blaulichttag

Der Deggendorfer SC im letzten Heimspiel der Hauptrunde einen weiteren Erfolg feiern. Vor 2201 Zuschauern am Blaulichttag bezwang die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger den EC Peiting mit 2:1 nach Penaltyschießen und sichert sich damit den dritten Tabellenplatz in der Endabrechnung.

Im Deggendorfer Aufgebot gab es im Vergleich zum Dienstagsspiel weitere Änderungen. Zum einen fehlte Matt Pistilli (Unterkörperverletzung, Rückkehr zu den Playoffs erwartet), zum anderen kehrte Verteidiger Benedikt Schopper zurück ins Aufgebot. Somit fehlten im DSC-Kader weiterhin Petr Stloukal, Lukas Miculka, Curtis Leinweber, Martin Heinisch und Marcel Pfänder.

Im ersten Abschnitt wirkte die Partie über weite Strecken hin zerfahren. Die Gäste wirkten aggressiv und spritzig, der DSC versuchte defensiv stabil zu stehen. Großchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware, sodass es mit einem 0:0 in die Kabine ging.

Auch im zweiten Drittel zeigte sich ein ähnliches Bild. Über weite Strecken blieb das Spielgeschehen zerfahren, während die Peitinger ein leichtes optisches Übergewicht hatten. Mit dem torlosen Unentschieden ging es auch nach 40 gespielten Minuten in die Pause.

Zu Beginn des Schlussabschnitts fiel schließlich der erste Treffer der Partie. Aus spitzem Winkel überwand Thomas Greilinger in der 42. Minute Peitings Keeper Konrad Fiedler zum 1:0. In der 56. Minute belohnten sich die Gäste für ihren geleisteten Aufwand und glichen durch Brett Ouderkirk zum 1:1 aus. Bei diesem Spielstand blieb es auch nach 60 gespielten Minuten.

Auch in der Verlängerung fand sich kein Sieger, sodass die Partie im Penaltyschießen entscheiden werden musste.. Dort schwang sich Antonin Dusek zum Matchwinner auf, als den entscheidenden Penalty gegen Konrad Fiedler verwandelte.

Eine positive Nachricht gab es für die Deggendorfer Fans zudem noch vor Spielbeginn: Stürmer Marco Baßler hat seinen Vertrag beim DSC um eine weitere Spielzeit verlängert.

Weiter geht es für den Deggendorfer SC am kommenden Sonntag mit dem letzten Spiel der Hauptrunde. Zu Gast ist die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger beim EV Füssen.