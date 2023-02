Marcel PfÃ¤nder und Thomas Pielmeier bis 2025 â€“ A-LÃ¤nderspiel in Deggendorf

Deggendorf. (PM DSC) Am heutigen Mittwochvormittag konnte der Deggendorfer SC zahlreiche Neuigkeiten vermelden. So verlängern zwei wichtige Säulen im Oberliga-Kader für gleich zwei Jahre...

Deggendorf. (PM DSC) Am heutigen Mittwochvormittag konnte der Deggendorfer SC zahlreiche Neuigkeiten vermelden.

So verlängern zwei wichtige Säulen im Oberliga-Kader für gleich zwei Jahre und am 20.04.23 steigt erneut ein Länderspiel beim DSC.

In den Räumlichkeiten von Bronze-Partner Smurfit Kappa standen Marcel Pfänder, Thomas Pielmeier, Thomas Greilinger und Stefan Liebergesell den Pressevertretern Rede und Antwort. „Wir sind äußerst dankbar, dass wir uns in diesem Rahmen der Öffentlichkeit präsentieren dürfen. Mit Smurfit Kappa haben wir seit mittlerweile zwei Spielzeiten einen Partner an unserer Seite, der sein Engagement rund um das Deggendorfer Eishockey nutzt, um Fachpersonal zu finden, wie auch zu binden. Um die aktiv gelebte Zusammenarbeit zu zeigen und deren Stellenwert zu unterstreichen, war es uns ein großes Anliegen, in den höchst modernen Räumlichkeiten erste Personalmeldungen zu kommunizieren“, so DSC-Prokurist Stefan Liebergesell.

In seiner aktuellen dritten Spielzeit beim Deggendorfer SC befindet sich Verteidiger Marcel Pfänder. Nach einem einjährigen Intermezzo beim Lokalrivalen in Passau hat sich der Rückkehrer erneut als feste Stütze etabliert. Aus diesem Grund haben sich die sportliche Leitung und der 26-jährige Pfänder auf zwei weitere Jahre in der Festung an der Trat geeinigt. Mit 28 Punkten (4 Tore / 24 Vorlagen) in 43 Spielen zählt der gebürtige Nürnberger zu den Top-Verteidigern der Liga und ist somit beim DSC nicht mehr wegzudenken.

Seinem Heimatverein die Treue hält Kapitän Thomas Pielmeier. Genauso wie Marcel Pfänder wurde mit dem Mittelstürmer eine Übereinkunft für die kommenden beiden Spielzeiten getroffen. Somit geht der Rechtsschütze in 2023/2024 in seine dritte Saison zuhause. Zwar aktuell verletzt, aber zu den Playoffs wieder rechtzeitig fit, hat der Routinier seine Stärken im Defensiv- und Bullyspiel und führt hier seine Teamkollegen mit aktuell 18 Zählern (9 Tore / 9 Assists) durch die laufende Spielzeit.

„Mit den Vertragsverlängerungen von Marcel Pfänder und Thomas Pielmeier haben wir schnell Weichen für die kommenden, beiden Spielzeiten gestellt. Uns war es wichtig, dass diese Personalien unter Dach und Fach sind. Thomas Pielmeier erfüllt das, was wir uns bei seiner Rückkehr erhofft haben. Er führt die jungen Spieler und ist defensiv eine Bank. Solche Leitwölfe sind wichtig für das Team. Genauso wie Marcel Pfänder, der menschlich, als auch sportlich für uns ein absoluter Gewinn ist. Seine Qualitäten sind bekannt und Deggendorf ist für ihn und seine Familie zur Heimat geworden, weswegen seine Verlängerung für beide Seiten eine Win-Win-Situation bedeutet“, so Thomas Greilinger zu den beiden weiterverpflichteten Akteuren.

Ein ebenso tolles Highlight ist das A-Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft am 20. April gegen Team Österreich. Den DSC-Verantwortlichen ist es somit gelungen, erneut nach 2019 einen internationalen Vergleich in die Festung an der Trat zu lotsen. Dies ist alles andere als leicht, denn Länderspiele sind an allen Standorten heiß begehrt. Der Standort Deggendorf hat sich allerdings als Top-Adresse herauskristallisiert, weswegen auch zuletzt die deutsche U17 in Niederbayern zu Gast war. „Es erfüllt uns mit absolutem Stolz, dass der DEB sich erneut für den Standort Deggendorf entschieden hat, um kurz vor der Weltmeisterschaft in Tampere (FIN) und Riga (LAT) seine Mannschaft bestmöglich auf das Turnier vorzubereiten. Team Österreich wird zudem die komplette Woche die Festung an der Trat zu Trainingszwecken nutzen und somit wieder für tollen, internationalen Flair bei uns sorgen. Sportlich ist das Spiel gegen unsere Nachbarn immer ein heißes Prestige-Duell, bei dem wir uns schon heute auf einen tollen Eishockeyabend freuen“, so Stefan Liebergesell zur Veröffentlichung des Länderspiels in Deggendorf.

Die Tickets für das Länderspiel gegen Österreich sind ab sofort online, als auch in der Geschäftsstelle des DSC zu beziehen. Für alle Dauerkarteninhaber haben sich Verband und Verein etwas Tolles einfallen lassen: Beim Spiel gegen den EHC Klostersee, sowie den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle gibt es 10% Rabatt für alle Jahreskartenbesitzer. Nur solange der Vorrat reicht und nur über die Kanäle des Deggendorfer SC!

4941 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München