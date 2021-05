Marcel Noebels ist DEL Spieler des Jahres

Der Berliner wird zudem als bester Stürmer ausgezeichnet / Weitere Auszeichnungen gehen an Joacim Eriksson, Marcel Brandt und an Florian Elias / Trainer des...

Der Berliner wird zudem als bester Stürmer ausgezeichnet / Weitere Auszeichnungen gehen an Joacim Eriksson, Marcel Brandt und an Florian Elias / Trainer des Jahres wird Thomas Popiesch / PENNY ehrt mit Unsung Hero die Mitarbeiter*innen der Clubs

Neuss. (PM DEL) Marcel Noebels von den Eisbären Berlin ist Spieler des Jahres der PENNY DEL-Saison 2020/21.

Der Stürmer wurde damit für seine herausragenden Leistungen in der abgelaufenen Spielzeit geehrt und konnte seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Wie in jedem Jahr stimmten die sportlich Verantwortlichen der PENNY DEL Clubs (Trainer/Manager und Kapitäne), Experten von MagentaSport und SPORT1, die Redaktion der EishockeyNews sowie eine PENNY DEL-Expertenjury über die besten Spieler ab.

Die Besten der Saison wurden im Rahmen einer TV-Sendung bei MagentaSport direkt im Anschluss an das Finale 1 geehrt.

„Ich freue mich riesig über die Auszeichnung. Es war mein Ziel, mit guten Leistungen in der Saison meine Titel zu verteidigen und zu überzeugen. Gute Spieler zeichnet aus, dass die Leistungen konstant gut sind. Mein Dank geht an meine Mannschaftskollegen sowie das gesamte Trainerteam. Aber auch an meine Familie, die besonders in diesem schweren Jahr auf viel verzichten musste“, sagt Noebels.

In den weiteren Kategorien der Spieler setzten sich Torhüter Joacim Eriksson (Schwenninger Wild Wings) sowie Verteidiger Marcel Brandt (Straubing Tigers) durch. Rookie des Jahres wurde Mannheims Florian Elias. Diese Kategorie, präsentiert von MagentaSport, wurde durch ein Online-Voting der Fans ermittelt.

Als Trainer des Jahres freute sich Thomas Popiesch (Fischtown Pinguins Bremerhaven) über die Auszeichnung. „Es macht mich stolz und ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Es zeigt, dass unsere mittlerweile fünfjährige Arbeit mit der gesamten Organisation in Bremerhaven Früchte trägt. Es war unser Ziel, dass wir ein ernst zu nehmender Konkurrent in der Liga sind. Das ist uns auch in dieser Saison wieder mehr als gut gelungen.“

Als Namensgeber hat sich PENNY im Hinblick auf die außergewöhnliche Spielzeit etwas Besonderes ausgedacht. Mit dem neu ins Leben gerufenen „PENNY Unsung Hero“ werden alle Mitarbeiter*innen der Clubs geehrt, die mit unermüdlichem Engagement maßgeblich dazu beigetragen haben, dass alle 14 Clubs in die Saison starten konnten.

Gernot Tripcke, Geschäftsführer der PENNY DEL, gratulierte allen Gewinnern: „Es ist jedes Jahr eines der Highlights, wenn wir die Besten der Saison ehren. Die Leistungen der Gewinner waren herausragend und sie haben maßgeblich dazu beigetragen, dass wir eine sportlich hochinteressante Saison gesehen haben. Wir sind sehr glücklich, dass wir trotz der massiven Herausforderungen so gut durch die Saison gekommen sind. Jetzt geht der Blick auf die mit Spannung erwarteten Finalspiele. “