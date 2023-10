Marcel Noebels: „Haben heute gefÃ¼hlt so viele Torchancen zugelassen, wie in allen Spielen zuvor zusammen“ – EisbÃ¤ren unterliegen Straubing im Topspiel

Artikel anhören Berlin. (PM Eisbären) Die Siegesserie der Eisbären Berlin ist gerissen, die Berliner haben jedoch auch im fünften Spiel in Folge gepunktet. Die...

Berlin. (PM Eisbären) Die Siegesserie der Eisbären Berlin ist gerissen, die Berliner haben jedoch auch im fünften Spiel in Folge gepunktet.

Die Eisbären unterlagen den Straubing Tigers am Freitagabend im Spitzenspiel des zehnten Spieltags mit 3:4 nach Penaltyschießen. Stürmer Marcel Noebels bestritt seine 500. DEL-Partie. Die Berliner spielten wieder in pinken Sondertrikots, um mehr Aufmerksamkeit für den Kampf gegen die Krankheit Krebs zu erzeugen.

Freddy Tiffels (9./PP1) sorgte in Überzahl für den ersten Treffer der Partie. Nachdem Straubings Philip Samuelsson (11.) zum Ausgleich der Gäste traf, erzielte Ty Ronning (14.) die erneute Berliner Führung. Kurz nach Beginn des Mitteldrittels drehten die Straubinger durch Matt Bradley (21.) und Tim Brunnhuber (23.) die Partie. Als Serge Aubin in den Schlussminuten den sechsten Feldspieler brachte, erzielte Jubilar Marcel Noebels (60./6-5) zehn Sekunden vor Spielende den Ausgleich. Da die Verlängerung torlos blieb, fiel die Entscheidung im Penaltyschießen. Im Shootout erzielte Tim Brunnhuber (65.) das entscheidende Tor für die Straubing Tigers.

Die Eisbären Berlin bestreiten bereits am Sonntag, den 15. Oktober ihr nächstes Heimspiel. Dann gastiert der EHC Red Bull München in der Mercedes-Benz Arena. Spielbeginn ist um 15:15 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Straubing hat eine gute Partie abgeliefert. Der erste Teil unseres Spiels hat mir nicht gefallen. Gefühlt waren wir überhaupt nicht anwesend. Wir haben zu viele Zweikämpfe verloren. Trotz der Führung hatten wir das Momentum nicht auf unserer Seite. Zum Ende hin sind wir dann aufgewacht. Es war jedoch zu spät. Wir haben dann noch einen Weg gefunden, zu punkten. Wir haben die Gegentore heute hergeschenkt. In der Overtime hatten wir einige gute Abschlussmöglichkeiten, aber Hunter Miska hat stark gehalten.“

Marcel Noebels (Stürmer Eisbären Berlin): „Es sind zwei guten Mannschaften aufeinandergetroffen. Wir konnten einen frühen Treffer erzielen, haben aber trotzdem zu viele Fehler in der eigenen Zone gemacht. Wir haben heute gefühlt so viele Torchancen zugelassen, wie in allen Spielen zuvor zusammen. Das darf uns nicht passieren. Straubing hat dann mit der Führung im Rücken sehr gut und kompakt verteidigt. Es hat viel Kraft gekostet. Es ist eine schöne Geschichte, dass ich in meinem 500. DEL-Spiel getroffen habe. Am Sonntag wartet mit München ein starker Gegner auf uns.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – Straubing Tigers 3:4 n. P. (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Hildebrand (Stettmer) – J. Müller, Wissmann (C); Melchiori, Finkelstein; Geibel, Ellis (A); Mik – Veilleux, Cormier, Eder; Noebels (A), Boychuk, Pföderl; Tiffels, Byron, Ronning; Hördler, Wiederer, Heim – Trainer: Serge Aubin

Straubing Tigers: Miska (Bugl) – Mattinen, Samuelsson; Braun, Brandt; Zimmermann, Klein – Sheehy, Connolly, M. Müller; Clarke, Brunnhuber, Schönberger; Bradley, Scott, Fonstad; Daschner, Zengerle, Tuomie – Trainer: Tom Pokel

Tore

1:0 – 08:20 – Tiffels (Cormier, Ronning) – PP1

1:1 – 10:17 – Samuelsson (Zengerle, Tuomie) – EQ

2:1 – 13:38 – Ronning (Wissmann) – EQ

2:2 – 20:52 – Bradley – EQ

2:3 – 22:18 – Brunnhuber (Clarke, Mattinen) – EQ

3:3 – 59:50 – Noebels (Pföderl, Veilleux) – 6-5

3:4 – 65:00 – Brunnhuber – PS

Strafen

Eisbären Berlin: 2 (2, 0, 0) Minuten – Straubing Tigers: 12 (6, 2, 4) Minuten

Schiedsrichter Marian Rohatsch, Christopher Schadewaldt (Maksim Cepik, Vincent Brüggemann)

Zuschauer 13.823

