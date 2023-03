Marcel Kurth verlÃ¤ngert bei den Rockets

Limburg. (PM Rockets) Mit der Unterschrift von Marcel Kurth nimmt der Kader der EG Diez – Limburg für die Saison 2023/24 weiter Formen an....

Limburg. (PM Rockets) Mit der Unterschrift von Marcel Kurth nimmt der Kader der EG Diez – Limburg für die Saison 2023/24 weiter Formen an.

Der 29-Jährige erlernte bei den Schwenninger Wild Wings das Eishockeyspielen, bevor er mit dem Nachwuchs der Adler Mannheim große Erfolge feierte. Neben dem Gewinn mehrerer Meisterschaften in der DNL entwickelte er sich dort auch zum Junioren-Nationalspieler. Nach drei Toren und einer Vorlage in sechs Partien wurde er zudem bei der U18-Weltmeisterschaft 2012 zu einem der drei besten deutschen Spieler des Turniers gekürt.

Im Seniorenbereich war der gebürtige Donaueschinger zunächst drei Jahre bei den Heilbronner Falken in der DEL2 tätig, bis es „back to the roots“ hieß: In der Saison 2015/2016 wechselte der Linksschütze zu den Wild Wings und machte in der DEL den nächsten Karriereschritt. Während seiner fünf Spielzeiten in Schwenningen streifte Kurth 2019 überdies für drei Spiele das Trikot der deutschen A-Nationalmannschaft über. Nach einer weiteren Saison in der DEL für die Nürnberg Ice Tigers und einem Engagement für die Freiburger Wölfe kann der spielintelligente Stürmer auf 261 Erstligapartien mit 81 Scorerpunkten und 119 Zweitligaspiele mit 70 Scorerpunkten zurückblicken. Vor der abgelaufenen Spielzeit verlagerte der gelernte Rechtsaußen den Fokus auf seinen beruflichen Werdegang, begann eine Ausbildung und wechselte in die Oberliga Nord zur EG Diez – Limburg.

„Ich freue mich sehr, weiter für die Rockets auflaufen zu können“, so Marcel Kurth über seine Vertragsverlängerung. „Aufgrund der äußerst angenehmen Gespräche mit dem Vorstand und der sportlichen Leitung war es für mich keine Frage, länger über das Angebot des Vereins nachzudenken. Ich glaube, dass der Rückzug aus der Oberliga erst einmal der richtige Schritt war. In den nächsten Jahren kann sich in Diez – Limburg etwas Gutes entwickeln und ich freue mich, Teil davon zu sein. Wir wollen den Fans eine erfolgreiche Saison präsentieren und wieder mehr Zuschauer an den Heckenweg locken. Das A und O wird sein, den Eishockeysport in der Region wieder populärer zu machen. So wie die Kaderplanung aktuell aussieht, dürften wir hierzu sehr gute Karten haben.“

„Seine Entscheidung für die EGDL ist für uns alle ein klares Signal, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, führt Arno Lörsch aus. „Marcel hat sich im Laufe der vergangenen Saison einen natürlichen Respekt und höchste Anerkennung im Team erworben. Er ist auf und abseits des Eises ein Leader, den die Mannschaft braucht. Seine größten Stärken sind die hohe Spielintelligenz und die cleveren Entscheidungen, die er auf dem Eis trifft. Er wird in Zukunft ein sehr wertvoller Spieler für uns sein.“

Aktueller Kader:

Tor:

Verteidigung:

Sturm: Paul König, Marcel Kurth

