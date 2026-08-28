„Marcel Brandt Show“ beim 2:5 Auswärtssieg der Straubing Tigers in Linz

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz müssen sich im vierten Testspiel den Straubing Tigers mit 2:5 geschlagen geben.

Nach einem schwierigen Start können die Oberösterreicher zweimal verkürzen. Am Ende behielten die Gäste jedoch stets die Oberhand, wobei die Linzer vor allem durch zahlreiche Strafen immer wieder aus dem Rhythmus gebracht wurden.

Steinbach Black Wings – Straubing Tigers 2:5 (0:3; 1:1; 1:1)

Tore: 0:1 Marcel Brandt (2. Min); 0:2 Marcel Brandt (18. Min); 0:3 Marcel Brandt (20. Min/PP); 1:3 Brady Shaw (29. Min/PP); 1:4 Marcel Brandt (37. Min/PP); 2:4 Shawn St-Amant (53. Min); 2:5 Spencer Kersten (55. Min)

Zuschauer: 2.042

Nach den zwei Spielen im Zuge des Vinschgau Cups kehrten die Steinbach Black Wings gegen die Straubing Tigers in die Linz AG Eisarena zurück. Henrik Neubauer und Trenton Bliss bekamen eine Pause, dafür kehrten Vojtěch Mozík, Philipp Wimmer, Shawn St-Amant und Emil Romig zurück ins Line-Up von Head Coach Philipp Lukas. Auch Dylan Wells nahm seinen Platz zwischen den Pfosten wieder ein und führte die Linzer gegen die Tigers auf das Eis. Die Gäste erwischten den deutlich besseren Start und konnten gleich in der zweiten Minute in Führung gehen. Jamieson Rees arbeitete sich geschickt durch die Defensive der Oberösterreicher und legte perfekt auf Marcel Brandt ab, der am rechten Pfosten nur noch zum 1:0 für die Tigers einschieben musste. Straubing blieb auch nach dem Führungstreffer die spielbestimmende Mannschaft. Dylan Wells wurde durch einen Schuss von Adrian Klein erneut geprüft, konnte die Scheibe jedoch über seinen Kasten lenken. Auch die Linzer versuchten in der Offensive Druck aufzubauen, als sich Graham Knott das Spielgerät hinter dem gegnerischen Tor schnappte und direkt auf Shawn St-Amant in der Mitte ablegte, der den Puck aber nicht mehr genau genug platzieren konnte. Sofort übernahmen die Tigers wieder das Ruder. Die Gäste schossen in der Anfangsphase aus allen Lebenslagen und versuchten, so viel Druck wie möglich auf das Gehäuse von Dylan Wells auszuüben. Die Stahlstädter machten es sich weiter schwer, als Vojtěch Mozík wegen Haltens für zwei Minuten auf die Strafbank musste. Mit einem Mann weniger zeigten die Hausherren jedoch eine konzentrierte und stabile Leistung und hielten die Gäste von gefährlichen Situationen fern. Nicolas Beaudin versuchte es daraufhin aus der Distanz, Kyle Topping warf sich jedoch aufopferungsvoll in den Schuss und verhinderte so Schlimmeres. Wieder vollzählig bemühten sich die Steinbach Black Wings, Chancen zu kreieren. Lukas Kainz kam in aussichtsreiche Abschlussposition, Marcel Brandt schmiss sich aber aufs Eis und konnte die Scheibe mit seinem Schläger wegschlagen, bevor Kainz zum Abschluss kam. Die Linzer schwächten sich jedoch durch Strafen immer wieder selbst. Die Strafzeit gegen Philipp Wimmer überstanden die Stahlstädter zwar noch ohne Gegentreffer, kurz danach war es aber erneut Marcel Brandt, der von der rechten Seite perfekt ins Kreuzeck zum 2:0 verwandelte (18. Minute). Nur wenige Minuten später fiel dann die nächste Strafe, dieses Mal gegen Brian Lebler wegen Haltens. Das dritte Powerplay wurde dann von den Tigers bestraft und es war wieder Marcel Brandt, der aus der gleichen Position seinen Hattrick schnürte und auf 3:0 für Straubing stellte (20. Minute). Mit einem 0:3-Rückstand ging es zum ersten Mal in die Kabinen.

Ausgeglichenes Mitteldrittel

Straubing startete auch kraftvoll in den zweiten Spielabschnitt. In der 22. Minute gelang der DEL-Mannschaft beinahe der vierte Treffer durch Joseph Duszak. Der Verteidiger spielte sich geschickt durch die zweite Linie der Oberösterreicher, verfehlte beim Abschluss jedoch knapp den Puck. Die Linzer erarbeiteten sich in weiterer Folge etwas mehr Spielanteile und brachten Jakub Skarek im Tor der Tigers immer wieder unter Bedrängnis. Brady Shaw hatte rechts eine gute Position, sein Abschluss wurde jedoch noch geblockt und blieb daher ungefährlich. Es ging wieder auf die andere Seite, wo Dylan Wells einen Schuss von Max Bleicher mit dem Schoner an seinem Kasten vorbei lenkte. In den weiteren Minuten entwickelte sich immer mehr ein Schlagabtausch und auch Oskar Maier versuchte es, platzierte den Schuss aber etwas zu hoch. In der 28. Minute kamen dann auch die Oberösterreicher endlich zu ihrem ersten Powerplay, als Adrian Klein in der Kühlbox Platz nehmen musste. Die Stahlstädter nutzten ihre erste Überzahlsituation eiskalt aus, als sich Brady Shaw durch die erste Reihe der Gäste tanzte, direkt abschloss und mit einem satten Schuss zum 1:3 für die Hausherren traf (29. Minute). Nach dem ersten Treffer versuchten die Linzer nachzulegen. Gerd Kragl feuerte von der blauen Linie, sein Schuss geriet aber deutlich zu hoch. Skarek musste kurz darauf bei einem Abschluss von Niklas Würschl eingreifen. Der Schlussmann der Tigers konnte den Schuss mit seinem Schoner zur Seite abwehren. Das Spiel der Stahlstädter war an diesem Abend aber von zu vielen Strafen geprägt. Philipp Wimmer musste wegen Haltens für zwei Minuten auf die Strafbank. Mit einem Mann mehr war es abermals Marcel Brandt, der wieder von der rechten Seite verwandelte und auf 4:1 aus Sicht der Tigers stellte (37. Minute). Neun Sekunden vor der Pausensirene folgte die zweite Strafe gegen die Gäste und die Linzer begannen das Schlussdrittel somit mit einem Mann mehr.

Straubing lässt nichts anbrennen

In ihrem zweiten Powerplay konnten die Linzer keinen Erfolg erzielen und es ging im Fünf-gegen-Fünf weiter. Die Oberösterreicher mussten jedoch nicht lange auf ihre nächste Überzahlsituation warten, denn Nicolas Beaudin musste wegen übertriebener Härte für zwei Minuten pausieren. Die Hausherren hatten jedoch nicht lange die Möglichkeit, in Überzahl zu agieren, da Kyle Topping wenig später wegen Beinstellens ebenfalls auf der Strafbank Platz nehmen musste. Als Beaudin wieder am Spielgeschehen teilnehmen durfte und die Tigers in Überzahl agierten, schnupperten sie am fünften Treffer. Luis Lindner kratzte die Scheibe jedoch noch von der Torlinie. Skarek wurde kurz darauf ebenfalls gefordert, als Emil Romig alleine auf ihn zugefahren kam. Der Stürmer der Oberösterreicher versuchte, die Scheibe links im Tor unterzubringen, Skarek war aber zur Stelle. Ein paar Minuten später flogen dann die Fäuste, als Jamieson Rees Oskar Maier zu Boden brachte. Philipp Wimmer wollte seinen Teamkollegen verteidigen und lieferte sich mit Rees einen Schlagabtausch, wodurch beide in die Kühlbox geschickt wurden. Die Hausherren rissen das Ruder noch einmal an sich, als Vojtěch Mozík Shawn St-Amant auf der rechten Seite nach vorne schickte und Letzterer mit einem Schuss unter die Querlatte auf 2:4 stellte (53. Minute). Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten und nur zwei Minuten später legten die Tigers erneut nach. Spencer Kersten trickste Dylan Wells mit einem Haken aus und legte die Scheibe ins linke Kreuzeck zum 5:2-Endstand (55. Minute).

Die Linzer mussten sich auch in ihrem vierten Testspiel geschlagen geben. Die Revanche für die heutige 2:5-Niederlage findet bereits kommenden Sonntag, den 30.08., in Straubing statt. Das nächste Heimspiel steigt dann am 02. September gegen den VSV. Tickets dafür sind auf tickets.blackwings.at und an der Abendkasse erhältlich.

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