Marcel Brandt kommt in Dingolfing zum Einsatz

Straubing. (PM Tigers) Der in Dingolfing geborene Verteidiger der Straubing Tigers wird bis zum Start des Spielbetriebs in Straubing im Aufgebot des EV Dingolfing „Isar Rats“ e.V. stehen, der sich derzeit in der Vorbereitung auf die kommende Saison der Landesliga Bayern befindet.

Darauf verständigten sich der Sportliche Leiter der Straubing Tigers, Jason Dunham, und Jürgen Ohr, 1. Vorstand des EV Dingolfing nach Vermittlung des Dingolfinger Cheftrainers Billy Trew.

„Billy ist als Headcoach der Dingolfing Isar Rats an Marcel und mich mit der Frage herangetreten, ob es möglich wäre, dass Marcel bei seinem Heimatverein in der Landesliga aushilft, solange in der PENNY DEL noch kein Spielbetrieb stattfindet. Gerne unterstützen wir in diesem Fall unsere Straubinger Eishockey-Legende. Da zudem nichts gegen ein solches Vorgehen spricht, haben wir Billys Wunsch gerne zugestimmt. Selbstverständlich können wir Marcel jederzeit wieder nach Straubing zurückbeordern, so dass er bereit sein wird, sobald unser eigener Spielbetrieb in der PENNY DEL beginnt“, so Jason Dunham.