Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Nord IceFighters Leipzig Marc Zajic und Daniel Schwamberger verlängern in Leipzig
IceFighters LeipzigTransfer-News

Marc Zajic und Daniel Schwamberger verlängern in Leipzig

24. Juni 20261 Mins read65
Share
Daniel Schwamberger - © Sportfoto-Sale (SD)
Share

Leipzig. (PM IceFighters) Die Stürmer Marc Zajic und Daniel Schwamberger bestreiten auch die kommende Saison im Trikot der KSW IceFighters Leipzig.

Der in Brünn geborene Deutsch-Tscheche Marc Zajic war im Sommer 2025 zu den IceFighters gewechselt, nachdem er zuvor zwei Spielzeiten beim SC Riessersee unter Vertrag stand. Weitere Karrierestationen des 30-jährigen Linksschützen waren die Oberligisten aus Essen, Diez-Limburg und Passau. In der vergangenen Spielzeit stand Marc Zajic bei 35 Spielen im Aufgebot der Leipziger. Unter anderem in den Playoffs war er aus Verletzungsgründen zum Zuschauen verdammt. „Marc hat in der letzten Saison gezeigt, was er kann. Immerhin trug er zeitweise auch den Goldhelm für den besten Scorer. Es fehlte jedoch – natürlich auch aufgrund der Verletzungen – die Konstanz. Wir hoffen, dass Marc in der kommenden Saison seine Qualitäten über längere Zeiträume unter Beweis stellt“, sagt IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach.

Auch Daniel Schwamberger nimmt seine zweite Saison für die KSW IceFighters in Angriff. Der 31-jährige Deutsch-Tscheche war nach vier Spielzeiten in der DEL2 für die Selber Wölfe nach Leipzig gekommen, wo er in der Saison 2025/2026 54-mal zum Einsatz kam und damit nicht einmal ausfiel. Mit den Ravensburg Towerstars und den Lausitzer Füchsen zählen zwei weitere DEL2-Teams zu den bisherigen Karrierestationen des aus Vimperk stammenden Linksschützen. „Daniel ist nicht nur aufgrund seines Alters, sondern vor allem wegen seiner mehr als 400 DEL2-Begegnungen einer unserer erfahrensten Spieler. Neben etwas weniger Leistungsschwankungen wünschen wir uns vor allem, dass er angesichts der vielen jungen Spieler im Team noch mehr in eine Führungsrolle hineinwächst. Dafür bringt er alle Voraussetzungen mit“, so André Schilbach.

Daniel Schwambergers Karriere in Zahlen

Source: Daniel Schwamberger @ Elite Prospects

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns
308
Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus?


Share
Previous post Duales System Hockey & Ausbildung: Eddy Maly kommt zu den Luchsen Lauterbach

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
EHF Passau Black HawksTransfer-News

Goalie-Duo komplett: Janik Engler verlängert bei den Passau Black Hawks

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben eine weitere Schlüsselposition...

By24. Juni 2026
ERSC AmbergTransfer-News

Max Gimmel verstärkt weiterhin die ERSC-Abwehr

Amberg. (PM ERSC) Beim ERSC Amberg nimmt auch die Verteidigung für die...

By24. Juni 2026
Luchse LauterbachTransfer-News

Duales System Hockey & Ausbildung: Eddy Maly kommt zu den Luchsen Lauterbach

Lauterbach. (PM Luchse) Für die kommende Spielzeit gibt es den ersten Neuzugang...

By24. Juni 2026
Schönheider WölfeTransfer-News

Drei Spieler verlassen die Schönheider Wölfe

Schönheide. (PM Wölfe) Nachdem feststeht, in welcher Ligen-Zusammensetzung die Schönheider Wölfe in...

By24. Juni 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten