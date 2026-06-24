Marc Zajic und Daniel Schwamberger verlängern in Leipzig

Leipzig. (PM IceFighters) Die Stürmer Marc Zajic und Daniel Schwamberger bestreiten auch die kommende Saison im Trikot der KSW IceFighters Leipzig.

Der in Brünn geborene Deutsch-Tscheche Marc Zajic war im Sommer 2025 zu den IceFighters gewechselt, nachdem er zuvor zwei Spielzeiten beim SC Riessersee unter Vertrag stand. Weitere Karrierestationen des 30-jährigen Linksschützen waren die Oberligisten aus Essen, Diez-Limburg und Passau. In der vergangenen Spielzeit stand Marc Zajic bei 35 Spielen im Aufgebot der Leipziger. Unter anderem in den Playoffs war er aus Verletzungsgründen zum Zuschauen verdammt. „Marc hat in der letzten Saison gezeigt, was er kann. Immerhin trug er zeitweise auch den Goldhelm für den besten Scorer. Es fehlte jedoch – natürlich auch aufgrund der Verletzungen – die Konstanz. Wir hoffen, dass Marc in der kommenden Saison seine Qualitäten über längere Zeiträume unter Beweis stellt“, sagt IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach.

Auch Daniel Schwamberger nimmt seine zweite Saison für die KSW IceFighters in Angriff. Der 31-jährige Deutsch-Tscheche war nach vier Spielzeiten in der DEL2 für die Selber Wölfe nach Leipzig gekommen, wo er in der Saison 2025/2026 54-mal zum Einsatz kam und damit nicht einmal ausfiel. Mit den Ravensburg Towerstars und den Lausitzer Füchsen zählen zwei weitere DEL2-Teams zu den bisherigen Karrierestationen des aus Vimperk stammenden Linksschützen. „Daniel ist nicht nur aufgrund seines Alters, sondern vor allem wegen seiner mehr als 400 DEL2-Begegnungen einer unserer erfahrensten Spieler. Neben etwas weniger Leistungsschwankungen wünschen wir uns vor allem, dass er angesichts der vielen jungen Spieler im Team noch mehr in eine Führungsrolle hineinwächst. Dafür bringt er alle Voraussetzungen mit“, so André Schilbach.

Daniel Schwambergers Karriere in Zahlen

Source: Daniel Schwamberger @ Elite Prospects

308 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro