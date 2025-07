Marc Schaub und Niklas Cremer bleiben bei den Black Tigers

Moers. (PM Black Tigers) „Wir freuen uns, dass Marc Schaub und Niklas Cremer auch in der nächsten Saison das Trikot der Black Tigers tragen“, freut sich Sprecher Markus Meyer.

Der 33-jähirge Marc Schaub wechselte vor der Saison 2023/2024 zum GSC. Der beim KEV81 ausgebildete Stürmer gab sein Debüt in der DEL für die Krefeld Pinguine in der Saison 2010/2011. Im Anschluss spielte er für die Dresdener Eislöwen, die Löwen Frankfurt und die Grizzlys aus Wolfsburg. Insgesamt stehen 42 DEL- und 113 DEL2-Spiele in seiner Vita.

Auch der 29-jähirge Verteidiger Niklas Cremer wurde beim KEV81 ausgebildet. Seine guten Leistungen brachten ihm eine Nominierung für die U16-Nationalmannschaft, für die er drei Spiele absolvieren durfte. Bis zum Sommer 2015 trug er das schwarz-gelbe Trikot, erhielt allerdings schon 2013 eine Doppellizenz, um in Grefrath Oberliga zu spielen. Eine schwere Hüftverletzung verhinderte 2014 weitere Einsätze, es war fraglich, ob er wieder Eishockey spielen kann. Nach erfolgreicher Reha konnte Cremer doch zurück auf das Eis. Erstmals trug er das GSC-Trikot in der Saison 2016/2017. Nach einer Pause, die seinem Studium geschuldet ist, kam er 2021 wieder zu den Black Tigers zurück und erzielte in 56 Spielen 32 Punkte.

„Ich fühle mich in Moers sehr wohl und es macht Spaß, hier Eishockey zu spielen. Die Stimmung im Team ist hervorragend. Das Zusammenspielen mit vielen Mannschaftskollegen aus der Jugend ist für mich was Besonderes“, erklärt Marc Schaub seine Verlängerung in Moers. „Das Niveau in der Liga ist nochmal besser geworden, jedes Spiel musst du eine Topleistung bringen. Wir wissen als Mannschaft aber, dass wir uns vor keinem Gegner verstecken müssen. Das haben wir letzte Saison gezeigt und werden es auch in dieser Saison wieder beweisen,“ so Schaub mit Blick auf die neue Spielzeit.

„Ich habe meinen Vertrag verlängert, weil ich mich im Verein einfach wohl fühle. Die Stimmung in der Kabine ist super und es macht einfach unglaublich viel Spaß wieder mit alten Mannschaftskameraden auf dem Eis zu stehen. Die Derbys gegen unsere Rivalen sind auch immer ein echtes Highlight, voller Spannung und Emotionen. Der Rückhalt durch unsere Fans gibt uns immer einen enormen Schub“, erklärt Niklas Cremer seine Entscheidung.

„Ich bin froh, dass die Beiden bei uns bleiben. Marc Schaub ist ein torgefährlicher Stürmer mit sehr viel Erfahrung, der uns immer wieder nach vorne bringt. Niklas ist ein Verteidiger mit einem guten Schuss und Auge für das Spiel. Beide sind auch wichtig in der Kabine“, freut sich Headcoach Max Eberlein über die Verlängerungen.