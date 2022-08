Marc Pethke ist wieder da! ESVK erweitert seinen Trainerstab

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der ESV Kaufbeuren hat für die neue Spielzeit 2022/2023 seinen Trainerstab erweitert. Zu Chef-Trainer Marko Raita und Co-Trainer Daniel Jun gesellt...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der ESV Kaufbeuren hat für die neue Spielzeit 2022/2023 seinen Trainerstab erweitert.

Zu Chef-Trainer Marko Raita und Co-Trainer Daniel Jun gesellt sich nun als Torwarttrainer der gebürtige Kaufbeurer Marc Pethke. Der 48 Jahre alte ehemalige Profi-Torhüter spielte unter anderem noch zu Kaufbeurer Adler Zeiten für den ESVK in der deutschen höchsten Spielklasse.

Nicht ganz neu, aber nun vollumfänglich in der Verantwortung für die Fitness der Joker Akteure ist dazu nun Jürgen Immer vom Fitness & Rehapark in Kaufbeuren. Jürgen Immler hat zusammen mit seinem Studio den ESVK schon in den vergangenen Jahren im Bereich Fitness und Reha-Betreuung sehr umfangreich und erfolgsorientiert unterstützt.