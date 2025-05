Marc Michaelis nach Kieferbruch erfolgreich operiert

Mannheim. (PM Adler) Angreifer Marc Michaelis hat im abschließenden und alles entscheidenden Gruppenspiel um den Einzug ins Viertelfinale der IIHF 2025 Eishockey-Weltmeisterschaft gegen Gastgeber Dänemark einen Kieferbruch erlitten.

Der 29-jährige Angreifer, der in der 42. Spielminute von einem Puck im Gesicht getroffen wurde, ist am gestrigen Mittwochvormittag in einem Krankenhaus in Aarhus erfolgreich operiert worden.

Der Adler-Kapitän und Assistenzkapitän der DEB-Auswahl wird zeitnah zurück nach Mannheim reisen und sich in seiner Heimat auf die Reha konzentrieren.

