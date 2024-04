Marc Michaelis: „Das werden zwei wichtige Spiele gegen eine sehr gute Mannschaft“ – Zwei Vorbereitungs-LÃ¤nderspiele gegen die Slowakei vor heimischer Fan-Kulisse

Augsburg. (PM DEB) Seit Dienstagnachmittag bereitet sich die Männer-Nationalmannschaft in Augsburg auf die nächsten beiden Länderspiele vor. Am Donnerstag, den 18. April um 19:30...

Augsburg. (PM DEB) Seit Dienstagnachmittag bereitet sich die Männer-Nationalmannschaft in Augsburg auf die nächsten beiden Länderspiele vor.

Am Donnerstag, den 18. April um 19:30 Uhr (in Kaufbeuren) sowie am Samstag, den 20. April um 17 Uhr (in Augsburg), geht es in der WM-Vorbereitung vor den heimischen Fans, jeweils gegen die Slowakei.

Dabei freut sich das Team von Bundestrainer Harold Kreis auf zwei volle Arenen: Denn die Partie in Kaufbeuren ist bereits ausverkauft, für das Spiel in Augsburg gibt es noch restliche Plätze im Stehplatz-Bereich. Zum DEB-Ticketshop: https://www.ticket-onlineshop.com/ols/deb/.

Beide Spiele werden live und kostenlos bei MagenaSport gezeigt.

Am späten Dienstagnachmittag stand im Curt-Frenzel-Stadion das erste Mannschaftstraining der zweiten Vorbereitungsphase für die DEB-Auswahl auf der Agenda. Am Mittwoch ging es direkt weiter mit der nächsten intensiven Off- und On-Ice-Einheit, um sich auf die bevorstehenden Länderspiele gegen die Slowakei vorzubereiten. Die slowakische Auswahl ist erster Vorrunden-Gegner der deutschen Mannschaft zum WM-Auftakt am Freitag, den 10. Mai 2024.

Stimmen der DEB-Auswahl vor den Spielen gegen die Slowakei in Kaufbeuren und Augsburg

Bundestrainer Harold Kreis: „Die Mannschaft macht einen sehr engagierten Eindruck und geht mit viel Freude an die Arbeit. Gestern und heute haben wir zwei anspruchsvolle Trainingseinheiten absolviert. Das Team war auch hier mit viel Begeisterung bei der Sache. Es ist ein sowohl fokussiertes, als auch entspanntes Arbeiten. Unser System, das Spiel in der Defensivzone und die Special Teams haben schon ganz ordentlich gegen die tschechische Mannschaft funktioniert. Neben anderen Dingen, haben wir daran noch einmal verstärkt gearbeitet, um diese Punkte gegen die Slowaken noch besser umzusetzen.“

Verteidiger Marcus Weber: „Das Training fühlt sich gut an. Hier in Augsburg haben wir in einem tollen Stadion auch super Voraussetzungen dafür. Die ersten Trainingseinheiten waren sehr gut und sehr schnell. Das Thema Schnelligkeit war mit das größte Manko in den Spielen gegen Tschechien, das wollen wir zukünftig besser umsetzen. Alle sind gut drauf, es macht wirklich Spaß hier zu sein. Und jetzt freuen wir uns auf das erste Spiel gegen die Slowakei morgen.“

Stürmer Marc Michaelis: „Es fühlt sich gut an hier zu sein. Es ist immer entspannt zur Nationalmannschaft zu kommen. Die Jungs sind gut drauf und wir haben immer eine gute Zeit zusammen. Wir hatten auch schon gute Trainingseinheiten gestern und heute und freuen uns jetzt auf das erste Spiel gegen die Slowakei. In erster Linie wird es dabei darum gehen unser eigenes Spiel und unsere Identität zu finden. Das werden zwei wichtige Spiele gegen eine sehr gute Mannschaft. Die Slowaken werden uns dabei alles abverlangen und genau deshalb ist es ein guter Test für die anstehende WM.“

Die WM-Vorbereitung der Männer-Nationalmannschaft im Überblick

11.04.2024 | 17:10 | Tschechien – Deutschland | 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

13.04.2024 | 17:10 | Tschechien – Deutschland | 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)

18.04.2024 | 19:30 | Deutschland – Slowakei in Kaufbeuren

20.04.2024 | 17:00 | Deutschland – Slowakei in Augsburg

25.04.2024 | 19:00 | Deutschland – Österreich in Garmisch-Partenkirchen

27.04.2024 | 16:15 | Österreich – Deutschland in Zell am See (AUT)

04.05.2024 | 14:00 | Deutschland – Frankreich in Wolfsburg

06.05.2024 | 19:30 | Deutschland – Frankreich in Weißwasser

Tickets gibt es im DEB-Ticketportal (https://www.ticket-onlineshop.com/ols/deb/).

Alle Vorbereitungsspiele der deutschen Nationalmannschaft sind live und kostenlos bei MagentaSport zu sehen: http://www.magentasport.de/aktion/deb-live.