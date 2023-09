Marc Marchon spielt ab der Saison 2024/25 fÃ¼r Bern

Artikel anhören Bern. (PM SCB) Der SC Bern freut sich sehr über den Zuzug von Marc Marchon. Der 28-jährige Stürmer wird den EHC Kloten...

Bern. (PM SCB) Der SC Bern freut sich sehr über den Zuzug von Marc Marchon.

Der 28-jährige Stürmer wird den EHC Kloten nach der anstehenden Saison verlassen und im Frühling 2024 zum SCB wechseln. Marchon hat in Bern einen Vertrag für drei Saisons plus Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben.

Marc Marchon ist in den vergangenen Jahren zum Leader gereift und hat sich in Kloten zum populären Energiespieler entwickelt. Mit seiner Aggressivität, seiner Dynamik sowie den spielerischen Fähigkeiten passt der vielseitige Angreifer ideal zur SCB-DNA.

Nach seiner Juniorenzeit und ersten Erfahrungen auf Profistufe beim EV Zug wechselte Marchon 2017 zu Kloten. Er blieb den Zürchern auch nach dem Abstieg treu, bestritt mit Kloten vier Saisons in der Swiss League, wobei er in dieser Zeit 79 Tore erzielte, massgeblichen Anteil am Wiederaufstieg hatte (80 Punkte in der Saison 2021/22) und auch in der National League als Mitglied des Captainteams eine wichtige Rolle einnahm. Letzte Saison kam Marchon in der NL auf 47 Partien, 11 Tore und 11 Assists.

«Mit seiner Spielweise, seiner Leidenschaft und dem unbändigen Siegeswillen passt Marc Marchon bestens zum SCB», sagt Sportchef Andrew Ebbett. «Wir sind überzeugt, dass er für uns von grossem Wert sein wird und in Bern einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung tätigen kann.»

