Marc Hofmann ist der erste Neuzugang fÃ¼r die Saison 2025/26 in Herne

Herne. (PM HEV) Der HEV kann mit Marc Hofmann die erste Neuverpflichtung im Sturm bekanntgeben.

Der 25-jährige, gebürtige Kemptener, wechselt vom SC Riessersee aus der Oberliga Süd an den Gysenberg und erhält das Trikot mit der Rückennummer 16.

Marc Hofmann wurde im Nachwuchs des EV Füssen ausgebildet, ehe er in die U20 des ESV Kaufbeuren wechselte. Dort konnte er in der Saison 2018/19, mit nur 18 Jahren, bereits per Förderlizenz erste Oberliga-Erfahrungen beim ERC Sonthofen sammeln. Anschließend war der Rechtsschütze in der Oberliga Süd beim EV Füssen, ECDC Memmingen, EV Lindau und zuletzt beim SC Riessersee aktiv.

Der Herner EV ist für den Außenstürmer somit die erste Station im Norden. „Ich freue mich sehr, ab der kommenden Saison für den Herner EV auf dem Eis zu stehen. Der Wechsel bedeutet für mich einen wichtigen Schritt, um mich sportlich weiterzuentwickeln und gemeinsam mit dem Team neue Erfolge zu feiern“, so Hofmann über seinen Wechsel an den Gysenberg.

„Mit Marc Hofmann konnten wir einen noch jungen und gut ausgebildeten Spieler an uns binden. Marc ist ein sehr schneller und guter Skater, der uns auch als Rechtsschütze viele Optionen geben wird“, freut sich Dirk Schmitz über die Qualitäten der neuen Nummer 16.

Damit trifft Hofmann mit Justus Meyl auch auf einen alten Teamkollegen, den er bereits aus der U20 des ESV Kaufbeuren kennt.

