Marc Habscheid: „Ich habe 55 Jahre Erfahrung im Eishockey, so etwas Unsportliches habe ich bis jetzt noch nicht erlebt“ – Vienna Capitals unterliegen Mountfield HK

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals verlieren das zweite Testspiel der Saisonvorbereitung mit 1:4 beim tschechischen Vizemeister Mountfield HK. Nach einem...

Nach einem torlosen ersten Drittel sind es Radovan Pavlik (24.), Rene Piegl (28.) und Alex Tamasi (40.), die das Heimteam im Mitteldrittel deutlich in Front bringen. Christof Kromp verkürzt in der 46. Minute, Filip Pavlik stellt in doppelter Überzahl den Endstand her (57.). Die Caps können sich am 8. September für diese Niederlage revanchieren, wenn Mountfield HK in der STEFFL Arena vorstellig wird. Davor geht es für die Wiener allerdings nach Klagenfurt, wo am 25. August ein Duell mit dem EC-KAC wartet.

Caps-Head-Coach Marc Habscheid musste auch im zweiten Spiel der Vorbereitung auf den erkrankten Stefan Warg sowie den angeschlagenen Mathias Böhm verzichten. Torhüter Sebastian Wraneschitz bekam gegen Mountfield HK eine Verschnaufpause, Stefan Stéen stand gegen den tschechischen Vizemeister im Tor der Wiener. Daniel Aschauer wurde als zusätzlicher Skater aufgeboten. Die erste Chance des Spiels fanden die Hausherren vor, doch Stéen konnte nach 72 Sekunden noch nicht überwunden werden. In der dritten Minute verursachte Caps-Kapitän Mario Fischer die erste Strafe des Spiels, doch Mountfield konnte in diesem Powerplay nicht gefährlich werden. In Minute acht musste mit Jordann Perret erstmals ein Akteur der Gastgeber vom Eis. Eine Minute später konterten die Tschechen in Unterzahl, doch erneut war bei Stéen Endstation. Niki Hartl gab in der zehnten Minute einen Schuss ab, der Abpraller konnte von seinen Teamkollegen nicht ins gegnerische Tor befördert werden, Mountfield hielt sich in Unterzahl schadlos. Selbiges gelang den Wienern nach einer Strafe gegen Michal Stinil. In der 19. Minute sahen die Heimfans den Puck schon im Tor, doch Stéen konnte seinen Kasten gerade noch sauber halten.

In der 24. Minute war es dann doch so weit: Radovan Pavlik versenkte die Scheibe nach Vorlage von Patrik Miskar. Vier Minuten erhöhten die Gastgeber in Form von Rene Piegl. Stéen hatte beim Schuss des Verteidigers keine Abwehrmöglichkeit. In der 32. Minute musste Patrick Antal wegen Haltens vom Eis, 62 Sekunden später folgte ihm Mountfield-Stürmer Patrik Miskar, beide Strafen führten allerdings nicht zu Toren. Alex Tanasi musste in der 38. Minute in der Kühlbox Platz nehmen, die Caps konnten allerdings nicht verkürzen. Stattdessen konterten die Gastgeber die Wiener eiskalt aus. Perret fand mit seinem langen Pass den zurückkehrenden Tamasi, der Stéen im Eins-gegen-Eins keine Chance ließ (40.).

In der 42. Minute fanden die Caps nach Strafe gegen Perret erneut ein Powerplay vor, doch die Tschechen verteidigten erneut solide. In der 46. Minute gelang den Wienern ein Tor. Leon Wallner bereitete den Treffer durch Christof Kromp vor. Ales Jergl (47.) und Miskar (49.) wurden innerhalb von 100 Sekunden auf die Strafbank geschickt, die kurze Fünf-gegen-Drei-Überzahl konnten die Caps aber nicht in einen Torerfolg ummünzen. In der 53. Minute wurde die nächste Strafe ausgesprochen, diesmal gegen Dominic Hackl. Kurz vor Ablauf der Zwei-Minuten-Strafe konterten die Wiener über Lukas Kainz, der die Scheibe allerdings nicht ins Tor befördern konnte. In der 56. Minute wurden Oskar Drugge und Fischer mit Strafen belegt. Die Tschechen nutzten die doppelte Überzahl aus, Filip Pavlik stellte den Endstand her (57.). Im Anschluss an dieses Tor fielen die Hausherren mit einer unorthodoxen Aktion auf. Mountfield-Head-Coach Tomas Martinec nahm in Überzahl beim Stand von 4:1 Torhüter Tomas Sajdl vom Eis. Eine Minute später brach ein Faustkampf zwischen Hackl und Mountfield-Akteur Patrik Marcel aus. Beide Spieler wurden je mit einer Fünf-Minuten- und Spieldauer-Strafe belegt.

Mountfield HK – spusu Vienna Capitals 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Tore MHK: Radovan Pavlik (24.), Rene Piegl (28.), Alex Tamasi (40.), Filip Pavlik (57., PP2)

Tore CAPS: Christof Kromp (46.)

Line-Up spusu Vienna Capitals

Goalies: #26 Stefan Stéen | #1 Lorenz Widhalm

1. Linie: #91 Dominique Heinrich, #50 Mario Fischer – #22 Michal Stinil, #13 Trevor Cheek, #96 Niki Hartl

2. Linie: #5 Dominic Hackl, #42 Oscar Drugge – #19 Lukas Kainz, #24 Hampus Eriksson, #78 Evan Weinger

3. Linie: #20 Nico Brunner, #40 Bernhard Posch – #37 Christof Kromp, #9 Leon Wallner, #7 Zintis Zusevics

4. Linie: #60 Timo Pallierer, #2 Lukas Piff – #77 Max Stiegler, #10 Patrick Antal, #3 Armin Preiser – #53 Daniel Aschauer

Statement Marc Habscheid, Head-Coach der spusu Vienna Capitals

„Mountfield ist eine ziemlich gute Mannschaft, da fällt es noch deutlicher ins Gewicht, wenn ein Verteidiger mit der Klasse von Stefan Warg ausfällt. Was mir heute gar nicht gefallen hat, war der Umstand, dass Mountfield in Überzahl beim Stand von 4:1 den Tormann vom Eis genommen hat. Ich habe 55 Jahre Erfahrung im Eishockey, so etwas unsportliches habe ich bis jetzt noch nicht erlebt.“

