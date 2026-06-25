Manuel Öhler hält seinem Heimatverein die Treue

Klobenstein. (PM Buam) Mit Manuel Öhler ist den Rittner Buam SkyAlps die nächste Bestätigung eines einheimischen Leistungsträgers gelungen.

Der 24-Jährige bestreitet die Saison 2026/27 wieder bei seinem Heimatverein.

Der Offensivkünstler geht damit in seine insgesamt achte Saison bei den Rittner Buam SkyAlps. In diesen sieben Sportjahren brachte es Öhler auf 321 Spiele, in denen er 124 Scorerpunkte (48 Tore) beisteuerte. In der vergangenen Saison brachte es der gebürtige Rittner, der in den Saisonen 2023/24 und 2024/25 per Leihvertrag auch beim HC Pustertal in der ICE Hockey League zum Einsatz kam, auf 39 Spiele und 15 Scorerpunkte (sechs Tore).

„Manuel bringt viel Schnelligkeit, Energie und Einsatzbereitschaft mit. Seine Qualitäten auf beiden Seiten des Eises machen ihn zu einer wichtigen Verstärkung für unser Team“, freuen sich die beiden Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath über die nächste Bestätigung eines einheimischen Spielers, der durch seine Erfahrung auch in der Kabine entscheidend sein und als Vorbild für die jungen Rittner fungieren soll.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Manuel Öhler @ Elite Prospects

322 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro