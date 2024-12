Mantenuto fÃ¼hrt die Foxes zum 4:3-Erfolg Ã¼ber Olimpija

Bozen. (PM HCB) Ein Sieg in letzter Sekunde für den HCB Südtirol Alperia, der HK Olimpija Ljubljana mit 4:3 dank eines Treffers von Daniel...

Bozen. (PM HCB) Ein Sieg in letzter Sekunde für den HCB Südtirol Alperia, der HK Olimpija Ljubljana mit 4:3 dank eines Treffers von Daniel Mantenuto weniger als drei Minuten vor Schluss überwindet.

Die 3720 Zuschauer sehen ein spannendes Spiel, in dem die Foxes zunächst den Vorsprung verlieren, das Spiel aber anschließend wieder drehen können. Drei wichtige Punkte im Kampf um den ersten Platz im letzten Spiel vor der Länderspielpause. Frank und seine Mannschaft kehren am 18. Dezember in Feldkirch aufs Eis zurück.

Coach Glen Hanlon kann auf die Rückkehr von Gazley zählen, während Miglioranzi und Halmo aufgrund von Rotation auf der Tribüne bleiben. Im Tor steht Vallini.

Die Foxes geraten in den ersten Minuten in Bedrängnis, da Olimpija eine Reihe guter Torchancen herausspielt: Vallini hält großartig gegen die Versuche von Lavoie und Tomazevic. Nachdem das erste Powerplay des Abends ungenutzt bleibt, reagieren die Foxes und gehen in der 11. Minute in Führung: Christoffer umkurvt das Tor und bedient Salinitri, der aus kurzer Distanz sicher verwandelt. Nur 46 Sekunden später erhöhen die Foxes auf 2:0: Ein Konter über Bradley, Salinitri und Helewka, der schließlich Kolin überwindet, ist ein echtes Meisterstück. Kurz darauf verpassen Helewka und Christoffer sogar knapp das dritte Tor. Danach kommt Olimpija wieder besser ins Spiel, aber Vallini pariert glänzend gegen Cosic.

Zu Beginn des zweiten Drittels vergibt Bozen die Chance zum 3:0, als Gazley allein vor Kolin scheitert. Olimpija hingegen nutzt seine Chance und verkürzt in der 24. Minute: Sabolic trifft aus dem Slot sicher. In der darauffolgenden Aktion sind die Foxes wieder gefährlich, aber Di Perna trifft aus guter Position nicht präzise genug und schießt Kolin in die Brust. In der 28. Minute gleichen die Slowenen aus: Ein Schuss von Bonino wird von Masic unhaltbar ins Tor abgefälscht. Das Spiel tritt dann in eine Phase ohne größere Höhepunkte ein, bis Kerbashian knapp vorbeischießt und Finoro den Pfosten trifft. 31 Sekunden vor der Drittelpause führt ein Ausrutscher von Valentine zum Tor von Zajc, und die Foxes liegen plötzlich hinten.

Im dritten Drittel kommen die Foxes wie verwandelt aufs Eis. Nach zahlreichen ungenutzten Chancen gleicht McClure in der 47. Minute aus, nachdem DiGiacinto einen slowenischen Fehler ausnutzt und den entscheidenden Pass spielt. Die Weiß-Roten dominieren weiterhin, doch Helewka vergibt zwei Großchancen, und auch Di Perna schießt aus guter Position über das Tor. In der 58. Minute fällt schließlich das verdiente 4:3: Frigo setzt Mantenuto in Szene, der aus dem Slot Kolin überwinden kann. Dieser Treffer entscheidet die Partie, da Olimpija – trotz eines Powerplays in der Schlussphase – keinen Ausgleich mehr erzielt.

HCB Südtirol Alperia – HK Olimpija Ljubljana 4 – 3 [2-0; 0-3; 2-0]

Tore: 10:15 Anthony Salinitri (1-0); 11:01 Adam Helewka (2-0); 23:41 Robert Sabolic (2-1); 27:02 Bine Masic (2-2); 39:29 Miha Zajc (2-3); 46:21 Brad McClure (3-3); 57:14 Daniel Mantenuto (4-3)

Torschüsse: 39-25

Strafminuten: 2-6

Schiedsrichter: Huber, Zrnic / Pardatscher, Rigoni

Zuschauer: 3.720

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV