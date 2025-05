Manny Viveiros ist neuer Head Coach des EC Red Bull Salzburg

Salzburg. (PM Red Bulls) Der 59-jährige Austro-Kanadier Manny Viveiros wird neuer Head Coach des EC Red Bull Salzburg.

Viveiros war zuletzt in der WHL Head Coach der Vancouver Giants und kehrt nach elf Jahren wieder nach Österreich, seiner früheren Wirkungsstätte als Spieler und Trainer, zurück.

Manny Viveiros, der eine österreichisch-kanadische Doppelstaatsbürgerschaft besitzt, kam bereits 1991 nach Österreich und startete eine lange und erfolgreiche Karriere als Spieler, Trainer und Sportdirektor, später auch als Head Coach des österreichischen Nationalteams. Ab 2016 setzte er seine Trainerlaufbahn in Kanada fort und kehrt nun als Cheftrainer des EC Red Bull Salzburg nach Österreich zurück.

Manny Viveiros, Head Coach des EC Red Bull Salzburg „Als ich das Angebot bekam, Head Coach beim EC Red Bull Salzburg zu werden, habe ich nicht gezögert. Ich kenne die Organisation der Red Bulls über viele Jahre – mein Sohn Layne hat ja auch lange hier gespielt – aus meiner Zeit als Trainer in Klagenfurt und habe gesehen, wie professionell hier gearbeitet wird. Ich bin sehr gespannt auf die Zeit mit den Red Bulls und freue mich auf die Herausforderung, den erfolgreichen Weg der letzten Jahre fortzusetzen. Da ist natürlich Erwartungsdruck, aber ich liebe diese Situation, sehe das als Privileg, mit einer Mannschaft arbeiten zu dürfen, die die Chance auf den Titel hat und Geschichte schreiben kann. Zugleich möchte ich meine Erfahrungen aus der kanadischen Juniorenliga und der American Hockey League einbringen, junge Spieler entwickeln und an das Profi-Niveau heranführen.“

Helmut Schlögl, Managing Director Pro „Mit Manny bekommen wir einen sehr erfahrenen, international anerkannten Trainer mit großer Bindung zum österreichischen Eishockey. Zudem ist er ein guter Mensch mit großartigen Werten, die für uns essenziell und wichtig sind. Wir wissen von Personen, die in der Vergangenheit mit ihm gearbeitet haben, dass er einen respektvollen Umgang mit Spielern und Mitarbeitern pflegt und ein Umfeld des gegenseitigen Vertrauens und der Wertschätzung schafft. Durch seine harte und engagierte Arbeit fördert er nicht nur das Team als Ganzes, sondern legt besonderen Wert darauf, das individuelle Potenzial jedes einzelnen Spielers zu erkennen und gezielt weiterzuentwickeln.“

Manny Viveiros wurde in St. Albert, Kanada, geboren und startete dort auch seine Spielerkarriere in der WHL, die in Nordamerika mit insgesamt 29 NHL-Spielen für die Minnesota North Stars sowie in der AHL dem Gewinn des Calder Cups mit den Springfield Indians gipfelte. 1991 verschlug es ihn nach Villach, wo der damalige Verteidiger gleich zwei Meistertitel feierte. Über weitere Vereine in Österreich, Italien und Deutschland ging es zum KAC, mit dem Viveiros erneut zwei Meistertitel holte.

Im Anschluss daran startete er seine Trainerlaufbahn in Klagenfurt, war dort viele Jahre lang Head Coach und Sportdirektor und führte den Club zwischen 2007 und 2014 zu zwei Meistertiteln. 2014 führte er auch die österreichische Nationalmannschaft als Head Coach durch die olympischen Spiele in Sotschi. Nach einem anschließenden eineinhalbjährigen Gastspiel als Trainer in der DEL beim ERC Ingolstadt zog es ihn 2016 wieder nach Kanada, wo er bis zuletzt bei verschiedenen WHL-Clubs tätig war. Zu seinem Erfahrungsschatz gehört auch eine Saison als Assistenztrainer in der NHL bei den Edmonton Oilers (2018/19) sowie drei Saisonen als Cheftrainer des AHL-Clubs Henderson Silver Knights.

