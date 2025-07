Manny Viveiros: „Bin gespannt, was in den nächsten Jahren hier passiert“ – Sommergespräch mit neuem Head Coach und beiden Raffl-Brüdern

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg hat heute bei einem Pressegespräch im Salzburger Hangar-7 den neuen Head Coach Manny Viveiros und den neuen Stürmer Michael Raffl vorgestellt und dazu den langjährigen Salzburger Kapitän Thomas Raffl aufs Podium gesetzt.

Mit Manny Viveiros haben die Red Bulls einen neuen Head Coach an Bord geholt, der in Österreich als Spieler und Trainer bereits Eishockeygeschichte geschrieben hat und damit kein Unbekannter mehr ist. Nach seiner früheren VSV- und KAC-Vergangenheit kehrt der 59-jährige Austro-Kanadier nach zuletzt neun Jahren in Kanada nach Österreich zurück und wird nun die Geschicke des Rekord-Champions der win2day ICE Hockey League lenken.

Manny Viveiros „Ich habe die Liga in den letzten Jahren, als ich in Kanada war, immer mitverfolgt und muss sagen, dass sie sich enorm entwickelt hat. Genauso wie das Niveau der Nationalmannschaft. Man sieht es auch daran, wie die Red Bulls und andere österreichische Teams in der CHL auftreten. Die Red Bulls haben auch immer junge Talente mit ins Team eingebaut und weiterentwickelt. Ich bin schon sehr gespannt, was in den nächsten Jahren hier passiert. V.a. auch mit beiden Raffl-Brüdern vereint in einem Team.“

Das komplette Pressegespräch mit dem Head Coach und den beiden Raffl-Brüdern findet ihr im folgenden Video:

Einer der prominentesten Neuzugänge nicht nur in Salzburg, sondern in der gesamten ICE Hockey League, ist Michael Raffl, der jüngere Bruder des Salzburger Kapitäns Thomas Raffl. Der 36-jährige Stürmer hat u.a. neun Saisonen (!) in der NHL gespielt und will nun den Red Bulls helfen, Seite an Seite mit seinem Bruder den nächsten Meistertitel zu holen.

Michael Raffl „Ich liebe es nach wie vor, mich im Sommer zu quälen und auf eine lange Saison bestens vorzubereiten. Ich bleibe so, wie ich bin und mache meine Sachen hier genauso wie ich sie immer gemacht habe. Die Kultur in der Mannschaft ist Weltklasse. Das sieht man auch daran, dass die Mannschaft in den letzten vier Jahren die Meisterschaft immer gewonnen hat. Ich bleibe ich selbst, versuche auch, den Jungen zu helfen und meinen Input zu geben, was ich in den letzten Jahren gelernt habe. In erster Linie will ich mich aber ins Team einfügen, damit der Erfolg anhält.“

Thomas Raffl hingegen startet bei den Red Bulls in seine 15. Saison und könnte in der kommenden Spielzeit einen neuen Meilenstein setzen, wenn er sein 1000. Ligaspiel (vereinsübergreifend) bestreitet. Mit 39 Jahren ist der Salzburger Kapitän auch der älteste Spieler der Liga, was man ihm aber zu keinem Zeitpunkt ansieht.

Thomas Raffl „Es ist natürlich schön, mit dem eigenen Bruder zusammen spielen zu können. Es ist sehr lange her, dass wir bei einer Clubmannschaft gemeinsam gespielt haben. Ich weiß aber auch, dass er nach Salzburg gekommen ist, um Erfolg zu haben und zu gewinnen. Das ist das, was auch ich anstrebe, genauso wie Manny, und zusammen haben wir sicher wieder eine schlagkräftige Mannschaft, die am Ende die Chance haben wird, um den Titel mitzuspielen.“