Mannschaftsvorstellung am kommenden Sonntag – Rund um das Testspiel gegen Rosenheim ist einiges geboten

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Zum zweiten Heimspiel der diesjährigen Vorbereitung gastieren die Starbulls aus Rosenheim unter der Alpspitze.

Exakt eine Woche nach der knappen 3:2 Auswärtsniederlage der weiß-blauen an der Mangfall treffen die beiden Teams am kommenden Sonntag, 11.09.2022 um 16 Uhr erneut aufeinander. Im Zuge dieses Heimspiels findet die traditionelle Mannschaftsvorstellung des SC Riessersees statt. Hierfür wurde der Spielbeginn extra auf 16:00 Uhr vorverlegt, sodass auch die jungen weiß-blauen Anhänger die Teamvorstellung noch miterleben können. Rund um das Heimspiel wird den ganzen Tag etwas geboten sein im Olympia Eissportzentrum. So eröffnet den weiß-blauen Eishockeysonntag unserer U9-Mannschaft mit dem Heimspiel gegen den ERSC Ottobrunn. Spielbeginn unseres Nachwuchses ist um 12:00 Uhr. Ab 14:00 Uhr öffnet dann das SCR Stüberl mit einer neuen, überarbeiteten und erweiterten Speisenkarte – ideal für ein schmackhaftes Mittagessen und ein kühles Getränk. Eine Stunde später, um 15:00 Uhr öffnet anschließend das Olympia Eissportzentrum seine Pforten. Dort erwartet die Fans, neben dem gewohnten Gastroangebot ein Kuchen & Waffelstand des SCR Nachwuchs e.V, eine Torwandstation sowie eine weitere Geschicklichkeitsstation für alle Eishockeybegeisterten. Die besten Teilnehmer haben hierbei sogar die Chance etwas zu gewinnen.

Ab 15:20 Uhr betreten die Mannschaften das Eis zum Warm-Up und freuen sich über eine große Kulisse, bevor kurz vor Spielbeginn die SCR Icequeens ihre neue Choreographie für die kommende Saison zum ersten Mal auf der Eisfläche präsentieren. Auch in den Drittelpausen bietet unteranderem ein Showspiel der U11-Mannschaft des SCR sowie ein Auftritt der SCR Eiskunstlaufabteilung für jede Menge Unterhaltung.

Nach Spielende übernehmen Josef Brückner – Stadionsprecher beim SCR – und Daniel Bolz – Stadion-DJ – das Kommando. Im alten Foyer führen die beiden hin zur Mannschaftsvorstellung und leiten anschließend durch die Gespräche mit den Spielern, Trainern und Verantwortlichen. Den Auftakt der Präsentation wird um ca. 18:30 Uhr das Trainerteam um Cortina, Raubal und Rauch machen. Bei interessanten Fragen und einigen besonderen Aufgaben haben alle SCR Fans die Chance das neue Team besser kennen zu lernen. Zudem steht die gesamte Mannschaft auch für Autogramme und Bilder zur Verfügung. Kulinarisch serviert die SCR Gastro nach Spielende leckere Schaschlikspieße und allerlei weitere Spezialitäten am Essensstand im alten Foyer.

Geöffnet wird zu diesem Spiel die Nordtribüne sowie beide Stehkurven (Heim und Gast). Tickets sind über unseren Onlineshop: https://bit.ly/3Bh7kQE, in der Geschäftsstelle des SCR oder ab 90 Minuten vor Spielbeginn an der Tageskasse verfügbar. Stehplatztickets kosten nur € 10,00. Sitzplatztickets € 15,00 auf allen Plätzen. Es gilt freie Platzwahl, außer bei Dauerkarten.

Das gesamte Programm im Überblick:

12:00 Uhr – 14:30 Uhr: Spiel der SCR U9 vs. ERSC Ottobrunn

Ab 14:00 Uhr – Spielende: SCR Stüberl geöffnet mit neuer, erweiterter Speisenkarte

15:00 Uhr: Olympia Eissportzentrum öffnet seine Pforten; Waffel – und Kuchenstand des SCR Nachwuchs e.V.; Torwand-und Geschicklichkeitsstand

15:20 Uhr: Beide Teams betreten das Eis zum Warm-Up

15:52 Uhr: SCR Icequeens präsentieren ihr neues Programm

16:00 Uhr: Spielbeginn SC Riessersee vs. Starbulls Rosenheim

1.Drittelpause: Showspiel der U11 Mannschaft des SC Riessersee

2.Drittelpause: Auftritt der SCR Eiskunstlaufabteilung

Nach Spielende: Josef Brückner & Daniel Bolz leiten ein zur Mannschaftsvorstellung; schmackhafte Schaschlikspieße am SCR Gastro Stand; Torwand-und Geschicklichkeitsstand

Ca. 18:30 Uhr: Start der Mannschaftsvorstellung